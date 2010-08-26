-KÖYLÜLER KUNDAKLAMA OLAYLARINA İSYAN ETTİ MALATYA (A.A) - 26.08.2010 - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Topraktepe köyü sakinleri, 9 yıldır hiçbir failin yakalanamadığı çok sayıdaki ağaç kesme ile harman, ev, ahır ve arı kovanı kundaklama olaylarının çözülmesi için kaymakamlık önünde oturma eylemi yaptı. Köyde son olarak iki köylünün arı kovanlarının yakılmasının ardından toplanan köylüler, kaymakamlık önüne gelerek faillerin bir an önce bulunmasını ve kundaklamaların sona ermesini istedi. Kundaklama olaylarının bir an önce çözülmesini isteyen köylüler, ''Artık canımız tehlikede. Olayların çözülmesini, faillerinin yakalanmasını istiyoruz'' dediler. Eylemde bir açıklama yapan muhtar Ahmet Karabay, harman kundaklama ve ağaç kesmelerle başlayan olayların ev yakmalarına kadar uzandığı 9 yıllık süreçte, son olarak Ali Bazo ve Hüseyin Arıcı'ya ait arı kovanlarının yakıldığını ifade etti. Karabay, ''Bizi öksüz bırakmasınlar. Biz üvey çocuk değiliz, bu ülkenin çocuklarıyız. Nasıl vergimizi veriyorsak, askerliğimizi yapıyorsak, öyleyse bize sahip çıksınlar. Olaylar, artık canımıza kastetmeye başladı. Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra eylemlerimize devam edeceğiz, sonuna kadar gideceğiz'' diye konuştu. Oturma eyleminin sonunda Doğanşehir Kaymakamı Barboros Baran ile görüşen köylüler, kundaklama olaylarının faillerinin bulunması için ciddi çalışma yapılmasını istediler. İlçe kaymakamı Baran ise, ''Yetkilerimiz dahilinde ne varsa yapmaya mecburuz. Biz, elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz'' diyerek köylüleri sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan Muhtar Karabay, eylemin sonunda, yazdığı istifa dilekçesini ve muhtarlık mührünü kaymakamlığa teslim etti. Topraktepe köyünde 2001 yılından bu yana çok sayıda harman, ev, bahçe, ahır, arı kovanı yakıldı, köyün mezarlığı tahrip edildi. Şimdiye kadar herhangi bir failin yakalanmadığı olayların bir daha yaşanmaması için köyde kamera sistemi kurulacağı belirtilmişti.