Köylüler helikopter enkazına ilişkin ifade verdi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP Genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra enkazı bulan vatandaşların bilgisine başvurdu.



Edinilen bilgiye göre, 25 Mart Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Keş dağları Kanlıçukur bölgesine düşen helikopterin enkazına, kazadan 47 saat sonra ilk ulaşan kişiler olan 9 köylü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına giderek olaya ilişkin bilgi verdi.



Döngel köyünde yaşayan ve aralarında eski köy muhtarı Yılmaz Dilki'nin de bulunduğu 9 kişi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çağrısı üzerine bugün Kahramanmaraş Adliyesi'ne gitti.



Helikopter kazasının soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Uğur Koç tarafından çağrılan ve bilgisine başvurulan Yılmaz Dilki, Hacı Kuzgun, Ramazan Kuzgun, Fatih Gökçek, Ekrem Kara, Mustafa Kuzgun, Cumali Gök, Abidin Karataş ve Zekeriya Koca'nın helikopterin enkazını nasıl bulduklarına ve bulduktan sonra ne yaptıklarını ilişkin ayrı ayrı ve detaylı bilgi verdikleri öğrenildi.



Yılmaz Dilki, "8 arkadaşımız da hafta içinde gelecek ve bilgi verecek. Biz bildiğimizi, gördüğümüzü aklımızda kaldığı ile anlattık. İfadelerimiz yazıldı, imzaladık" dedi.

