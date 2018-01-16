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Köylüler, evlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle tedirgin

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde heyelan nedeniyle evlerinde çatlaklar oluşan köylüler büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi

16 Ocak 2018 18:50

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un İskilip ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde heyelan nedeniyle evlerinde çatlaklar oluşan köylüler büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi.
İskilip ilçesi Ahmetçe köyü sakinleri, yıllardır heyelanla mücadele ettiklerini belirterek, evlerinde oluşan çatlak ve zemindeki kaymaların her geçen gün arttığını anlattı. ​90 kişinin yaşadığı köyde 10 evin çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten köylüler, büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade etti. Köye 10 yıl içinde meydana gelen çatlaklar ve zemin oturması yüzünden iki defa cami yaptıklarını söyleyen muhtar Cafer Akçay, \"Köyde zarar gören evler için usta hatası deniliyor. Biz bu durumu artık kabullenemiyoruz. Köyümüze, 10 yıl içinde meydana gelen çatlaklar ve zemin oturması yüzünden iki defa cami yaptık. Şu an faal olarak kullandığımız camimizde yine çatlaklar ve temelinde oturmalar görünüyor. Hepsi mi usta hatası? Bizim köyümüzde heyelan var. Bu apaçık ortada. Yetkililer buna karşı çıkıyor ve heyelan raporu vermiyor\" dedi.
Evini 2005 yılında yaptırdığını kaydeden köy sakinlerinden Osman Çakmak da \"6 yıl içinde evimizde ciddi derecede çatlak, oturma ve kaymalar oluştu. Bununla ilgili o dönemde kaymakamlığımıza müracaatta bulunduk. Gelen heyet evimizi inceledikten sonra, oturulamaz raporu vererek kullanılmayan okul lojmanını tahsis etti. Bu okul lojmanında 3 yıl kadar oturduk. Lojman daha sonra köy tüzel kişiliğine verildi. Biz de daha sonra buradan çıkmak zorunda kaldık. Şu an yaklaşık 4 yıldır bize oturulamaz raporu verilen evde korku içinde yaşıyoruz\" diye konuştu.

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