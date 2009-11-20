Köylüler caminin yakılmasını istedi

Peki nasıl?



Önce Akdamar sonra köy

Müftü: İnceletiriz

Köylüler, “Köyümüzdeki 1000 yıllık Yedi Kilise önemli turizm kaynağı olabilir. Bunun için kilisenin yanındaki cami yıkılsın” diyor. Üstelik bu karara cami imamı da destek veriyor.Yukarı Bakraçlı Van’ın doğusunda, Erek Dağı’nın eteklerine kurulu 60 haneli, 500 nüfuslu bir köy. Köydeki Yedi Kilise 8’nci ve 11’inci yüzyıllar arasında inşa edilen bir yapı grubu. Günümüzde harap da olsa ayakta kalan kısmı ise Aspurakan Kralı Senekerim-Hovhannes 1003-1021 tarihleri arasında inşa ettirdi. Kilise şimdi harap halde. Yanında da 1997 yılında yaptırılan iki katlı köy camii yükseliyor. Köyü her yıl yerli yabancı 10 bin turistin ziyaret ettiğini söyleyen köylüler, caminin yıkılmasıyla turist sayısının daha da artacağını düşünüyor.Köylülerden Hüsamettin Aybar Mutlu: “Yetkililerden köyümüze kiliseden uzak yeni ve modern bir cami istiyoruz. Köyümüzün yolları da iyi değil. Yollarımız yapılıp, kilise restore edilirse ve cami yıkılıp başka yerde yapılırsa köyümüz turizm merkezi olacak. ”Köy imamı Müslüm Gezer de köylülerin yeni bir camiinin yapılması şartıyla camilerinin yıkılmasına izin verebileceklerini söyledi:“Yenisi yapılırsa eksiklerimiz tamamlanırsa, yıkılmasını istiyoruz. Cami tapuya göre kilisenin hudutlarındadır. Turist çekecekse kilisenin de restore edilip turizme kazandırılması istiyoruz. Avrupa ’dan, Ermenistan’dan gelen var. Binlerce yerli ve yabancı turist geliyor.”Van deyince akla Van Gölü, Akdamar Adası ve anıt müze kapsamındaki kilise geliyor. Akdamar Kilisesi’nin yılda bir kez ibadete açılması isteniyor. TÜRSAB Van Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Tunçdemir’e göre Yukarı Bakraçlı, Akdamar ile yükselen bir turizm merkezi:“Biliyorsunuz burada inanç turizm çok önemli. Akdamar Kilisesi’nden gelen turistler, Yedi Kilise’ye geçer. Gelenler Yedi Kiliseyi görmeden dönmüyor. Biz de TÜRSAB olarak projeli bir şekilde yeni bir camii yapılıp bu caminin yıkılmasını istiyoruz. Yedi Kilise’nin de restore edilmesi ile Van’a gelenler mutlaka bir gün daha kalacaklardır. Bunun yanı sıra yolunun da yapılmasını istiyoruz. Urartuların önemli bir eseri olan ve Yukarı Bakraçlı köyüne sadece 1 kilometre uzaklıkta bulunan Yonca Tepe Kalesi ile birlikte milyonlarca insan buralara gelecektir.”Van Müftüsü Nimetullah Arvas ise kendisine köylülerden henüz kendilerine böyle bir talebin gelmediğini söyledi. Anadolu’da da birçok kilisenin yanında caminin bulunduğunu vurgulayan müftü, ancak gerekirse bu köyde incelemelerde bulunacaklarını belirtti.Yukarı Bakraçlı topraklarında ‘Yedi kilise’, iki grup halinde ve çoğu yıkıntı halinde beş kilise, kiliseye eklenen bir Jamatun (dış hol), bir kütüphane ve bir çan kulesinden oluşuyor. Kiliselerin en eskisi sekizinci yüzyılda yapılan St. Sophia Kilisesi. Günümüze kadar ulaşan ikinci grup yapıların çekirdeğini ise 1003-1021 tarihleri arasında inşa edilen ve şu an harap halde olan Kutsal Meryem Ana Kilisesi oluşturuyor.