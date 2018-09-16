Köylüler, AK Parti'li Dağ'ın aracını durdurup, yardım istedi

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kiraz ilçesinin kırsal mahallelerini ziyaretten dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın aracını Şemsiler Mahallesi\'nde durduran bir grup köylü, mahallerindeki düzenli çalışmayan atık su arıtma tesisindeki pis suların Keleş Çayı\'na salındığını, bunun da kokuya neden olduğunu belirtip, yardım istedi. Köylüler derenin üzerine de bir köprü yapılmasını talep etti. Milletvekili Dağ ve beraberindeki Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, köylülere, sorunlarının çözümü için yardım sözü verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, dün Kiraz\'ın Sırımlı Mahallesi\'ni ziyaret etti. Dağ\'a Kiraz Belediye Başkanı AK Parti\'li Saliha Özçınar da eşlik etti. Dönüş yolunda Şemsiler Mahallesi\'ne geldiklerinde, 50 kadar köylü, Dağ ve beraberindekilerin bulunduğu araçları durdurdu. Köylüler, 15 yıl önce mahallerinde kurulan ve ilçe merkezinden gelen atık suların arıtıldığı arıtma tesisinin düzenli çalıştırılmadığını, pis suların mahallerinden geçen Küçük Menderes Nehri\'nin bir kolu olan Keleş Çayı\'na bırakıldığını, bunun da kokuya neden olduğunu belirtti. Kokudan kapı ve pencerelerini açamaz hale geldiklerine söyleyen köylüler, kirli suyun yaklaşık 3 kilometre boru döşenerek mahallerinin dışına çıkartılması halinde sorunun çözülebileceğini vurgulayıp, Milletvekili Dağ\'dan yardım istedi. Köylüler, kışın dere suları yükseldiğinde kaşıya geçmekte güçlük çektiklerini de belirtip, Dağ\'dan ıslah ve bir köprü yapılmasını da istedi.

Köylüleri dinleyen Milletvekili Dağ, bunun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulması gereken bir sorun olduğunun belirtti. Dağ, \"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kiraz\'a gelecektir. Sorununuzu iletin, çözerler. Şayet çözmezlerse, biz boruları alırız, Kiraz Belediyesi de boruları döşer\" dedi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da köylülerin istediği köprüyü yapacaklarının sözünü verdi.



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