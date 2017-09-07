T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köylü, yangını kendi itfaiye aracıyla söndürdü

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek İlçesi'ndeki Dikmen Yaylası'nda köylüler yerleşim alanına uzak olduğu için aldıkları itfaiye aracıyla alev alev yanan odunluğu söndürdü

07 Eylül 2017 14:45

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'ndeki Dikmen Yaylası\'nda köylüler yerleşim alanına uzak olduğu için aldıkları itfaiye aracıyla alev alev yanan odunluğu söndürdü.
Hendek Dikmen Yaylası\'nda dün akşam saatlerinde, ahşap odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm ahşap yapıyı sarınca çevredekiler yangını görüp olay yerine koştu. Bin 725 rakımı olan Dikmen Mahallesi\'nde bölgenin yerleşim alanına uzak olması nedeniyle kendileri itfaiye aracı alan vatandaşlar, itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Köylüler alevleri kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangın sonucu odunluk tamamen yandı.
İlçe merkezine 45 dakika mesafede olan yaylada yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için Almanya\'dan hibe edilen itfaiye aracını bölgeye getirdiklerini ifade eden Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, \"Bir süre önce bu aracı Almanya\'dan getirtmiştim. Bu yangınla birlikte kendi aracımızla altıncı yangını söndürdük. Bu şekilde can ve mal kayıplarının yaşandığı yangınların büyümesinin önüne geçiyoruz. Bu bölgede coğrafi şartlar çok çetin geçiyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi\'nden itfaiye kullanımıyla ilgili eğitimleri aldık, hala alıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERHENDEKSakarya DHASAKARYA HendekDikmen YaylasıHendek Dikmen YaylasıAlevlerBinDikmen MahallesiKöylülerYangınAlmanyaDikmen Mahallesi Muhtarı Menderes AyvazBuBüyükşehir BelediyesiDairesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24