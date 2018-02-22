Köylü kadınlar sporla zayıflıyor

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi Sarıçam Gençlik Eğitim Merkezi Kadın Yaşam ve Spor Salonu\'nda kırsal kesimden gelen kadınlar pilates, fitness, aerobik ve zumba ile fazla kilolarından kurtuluyor. Şalvarlarıyla spor yapan kadınlara uzman antrenörler eşliğinde eğitim veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı, 1 yıl önce Sarıçam ilçesindeki Gençlik Eğitim Merkezi\'nde 527 metrekarelik kapalı alanda Kadın Yaşam ve Spor Salonu açtı. Sağlıklı yaşam hedefleyen kadınlar, uzman antrenörler eşliğinde pilates, fitness, aerobik ve zumba yapmaya başladı. Haftanın 6 günü açık olan merkeze özellikle kırsal kesimden gelen ve şalvarlarıyla spor yapan kadınlar ilgi gösterdi. Kadınlar, spor yaptıkları için mutlu olduklarını, fazla kilolarından kurtulduklarını belirtti. Merkezde görevli eğitmen Nihan Ünal, \"Kadınlara bilinçli spor yaptırıyoruz. Nasıl spor yapılacağını öğretiyoruz. İlgi ve çabaları oldukça memnuniyet verici\" dedi.

\'KADINLAR ÇOK İLGİLİ\'

Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanı Halil Hızlısoy ise şunları kaydetti:

\"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü\'nün talimatı doğrultusunda kadınların sosyal hayatta var olması, hoş vakit geçirmesi ve evin dışında vakitlerini değerlendirmesi için çok projeye imza attık. Kadınların en büyük şikayetlerinden birisi kilo problemi. Spor yapmaları ve en azından sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için bu merkezi açtık. Yüzme kurslarından mesleki eğitimlere kadar çok sayıda iş yapıyoruz. Kadınların da ilgisi hayli fazla. Böyle bir tablo beklemiyorduk, umduğumuzdan çok fazla talep oldu. Bu merkezlerin çoğalması için çalışmalarımız sürüyor.\"

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