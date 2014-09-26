'Köylerine dönebilmelerini sağlamalıyız'



Türkiye - Suriye sınırı da günlerdir kaçmaya çalışan mülteciler nedeniyle büyük bir insanlık dramına sahne oluyor. Peki, Avrupa Birliği ne yapmayı planlıyor? Daha fazla mülteci kabul edilmesi ya da insani yardımların artırılmasına ilişkin farklı öneri ve görüşler var.

Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok, Avrupa'nın Suriye ve Irak'tan mülteci kitlelerinin kabul etmesinin doğru olmadığını kaydetti. Alman politikacı Brok, kaçan herkesin Avrupa'ya gelmesinin istenmediğini, insanların kendi bölgelerinde kalmaları gerektiğini belirtti. Brok, insanların köylerine dönebilmesi için, IŞİD örgütüyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Brok, 'Hristiyanları, Ezidileri ve Kürtleri memleketlerinden kaçırmak, bu IŞİD için bir zafer olur. Memleketlerini geri kazanmalılar.Bu nedenle, IŞİD örgütünün hakimiyet sağlamasını engellemek için örgütle savaşmalıyız, buna yönelik hizmet etmeliyiz' dedi.

Mültecilere kendi bölgelerinde yardım edilmesi gerektiğini savunan Avrupa parlamenteri Brok, yaklaşan kış aylarıyla birlikte Irak ve Suriye'ye yapılacak insani yardımların da artırılması gerektiğini ifade etti. Hristiyan Birlik Partili Elmar Brok, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin, 'mültecilerin Avrupa içinde eşit dağıtılmasına' yönelik önerisine de destek verdiğini belirtti. Brok, net bir kota belirlenmesinin, 'ben daha fazla kabul ediyorum, diğeri daha z' tartışmasını da sonlandıracağını, eşit ve adil bir dağılım olacağını kaydetti.

'Türkiye de IŞİD'e karşı harekete geçmeli'

Brok, önerinin aciliyeti bakımından bu yıl içinde uygulamaya geçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Avrupa'ya daha fazla mülteci kabul edilip edilmeyeceğine dair tartışmalar sürerken, Türkiye-Suriye sınırındaki mülteci sayısı gün be gün artmaya devam ediyor.

Avrupa parlamenteri Elmar Brok, Türkiye'nin siyasi tutumunun IŞİD'in Kürtlere karşı saldırısını cesaretlendirdiğini de belirterek, "Diğer devletler gibi Türkiye'nin de nihayet IŞİD'e karşı harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

'Türkiye'ye yardım edilmesi şart'

Alman Yeşiller Partisi milletvekili ve Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth ise Avrupa ve Almanya'nın mülteci kabulüne yönelik tutumunun utanç verici olduğunu ifade etti. Roth, yaklaşık 1,5 milyon mülteci kabul eden Türkiye'ye en kısa sürede destek verilmesi gerektiğini belirtti. Roth, 'Son iki günde Türkiye'ye, Almanya'ya 2013 yılı toplamında geldiği kadar mülteci geldi. İşin boyutunu bir düşündüğünüzde, bunun bir komşu ülke için ne anlama geldiğini, toplum için, altyapı için, polis için ne anlama geldiğini düşünürseniz... Kaos olduğuna dair fotoğraflar gördük, sınırda çatışmalar olduğunu da gördük. Ama bir düşünün, bizim sınırımıza yüzbinlerce insan geldiğinde, neler olurdu. Ben, acilen her şeyin yapılması gerektiğini ve Türkiye'ye de insani yardımlarda destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna seyirci kalamayız' dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıkladığı son verilere göre, Suriye ve Irak'tan iltica başvurusunda bulunanların sayısı geçen yıla göre yüzde 24 oranında arttı. 2014 ocak ve haziran ayları arasında sanayi ülkelerine iltica başvurusu yapanların sayısının 330 bin 700'e çıktığı açıklandı. Suriye'den 48 bin 400, Irak'tan ise 21 bin 300 kişinin başvurduğu belirtildi.