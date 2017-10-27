Köylerde cinsel uyarıcı hap satarken yakalandı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Yerköy ilçesine bağlı köylerde cinsel uyarıcı hap sattığı öne sürülen 1 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı köylerde, Y.T.\'nin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği cinsel uyarıcı hapları sattığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri takip başlattı. Y.T., köylerde satış yaptığı sırada gözaltına aldı. Y.T. nin işyerinde yapılan aramada, 128 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında, jandarmadaki işlemlerin ardından Y.T. adliyeye sevk edildi.



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