T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köye ‘Trump’ adı verildi

"Trump, dünyada öncü bir ülkenin başkanı olduğu için onun adını seçtik"

23 Haziran 2017 19:55

Hindistan'da bir yardım derneği, ülkenin kuzeyindeki ufak bir köye ABD Başkanı Donald Trump'ın adını verdi.

Sulabh Uluslararası Yardım Derneği, hem Hindistan ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek hem de Hindistan'daki sağlık hizmetlerinin durumuna dikkati çekmek için Maroda köyüne Trump'ın adını verme kararı aldı.

Yardım derneğinin kurucusu Bindeşvar Pathak, köye Trump'ın adını vererek, Hindistan genelindeki hıfzıssıhhanın geliştirilmesi çabalarını duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Pathak, "Trump, dünyada öncü bir ülkenin başkanı olduğu için onun adını seçtik" dedi.

Yeni ismi 'Trump Sulabh' olan köyde yaşayan 400 kişiden pek çoğu, Trump'ın kim olduğunu bilmese de bu vesileyle köydeki evlerine tuvaletler inşa edilecek olmasından memnuniyet duyuyor.

Basın mensuplarının da katıldığı açılışta, organizatörler köylülere, Trump'a ithafen 'Çok yaşa' anlamına gelen 'Zindabad' diye tezahürat yaptırdı.

Tuvaletlerin inşası için ABD'nin herhangi bir finansman sağlamadığı kaydedildi.

Başkent Yeni Delhi'nin 70 kilometre kuzeyinde bulunan Maroda köyünün yeni ismi resmi nitelikte olmadığından haritalarda görünmeyecek.

Hint yardım kuruluşu, özellikle kırsal bölgelerde yetersiz olan tuvalet sayısını arttırmak için ülke genelinde yaklaşık 600 bin köye tuvalet inşa etmeyi hedefliyor.

ETİKETLER

donald trumphindistanköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24