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Köye inen kurtlar, 2 köpeği telef etti

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen sürücü halindeki kurtlar 2 köpeği telef etti

22 Aralık 2018 15:52

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen sürücü halindeki kurtlar 2 köpeği telef etti.  
Merkez bağlı Açıkyazı köyüne, 10 Aralık günü saat 05.00 sıralarında kurt sürüsü indi. Kar yağışı ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle aç kurtlar yiyecek arayışına çıktı. Açıkyazı köyüne inen 10 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. 10 kurtun köye gelişi ve 2 dakika içerisinde kaçış anı vatandaşlardan birine ait evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasının kapsama alanı dışında kurt sürüsü Ergin Topçu’ya ait 2 köpeği parçalayarak telef etti. Köy sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine kurt sürüsü kaçarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdi. 
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