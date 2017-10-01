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Köyde, yavru kedi kurtarma operasyonu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir İlçesi'nde kaynak suyu çıkartılmak amacıyla döşenen borudan düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

01 Ekim 2017 13:17

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Yenişehir İlçesi\'nde kaynak suyu çıkartılmak amacıyla döşenen borudan düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaklaşık 30 dakika süren uğraş sonucu çıkartılan yavru görevliler tarafından doğaya bırakıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizasyonu ile gönüllü gençler tarafından toplum yararına çalışmaların uygulamaya konulduğu \'Damla Projesi\' kapsamında Bursa\'nın İnegöl ilçesine gelen 20 kişiden oluşan grup, gezmek için Yenişehir İlçesi\'ne gitti Köylülerle sohbet eden grupta yer alan gençler duydukları yavru kedi sesinin nereden gelidiğni araştırınca sulama amacıyla kaynak suyun çıkartılması için döşenen boruya düşen yavru kediyi fark etti. Haber verilmesi sonucu köye gelen Yenişehir İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışma ardından suyun çıkartılacağı boru içersinde sıkışan kediyi çıkarmayı başardı. Görevliler kediyi daha sonra doğaya bıraktı.
Gençler, Damla Pojesi ile yavru kedinin kurtarılmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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