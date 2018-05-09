Köyceğiz'de yakalanan PKK'lı teröristlerin yargılanmasına başlandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- SURİYE\'nin Lazkiye şehrinden Muğla\'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerine gelerek eylem hazırlığındayken yakalanan 15 PKK\'lı teröristin yargılanmasına başlandı. Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasında, kimlik tespiti sırasında örgüt içerisinde sözde \'General\' olarak tanınan \'Fuat\' kod isimli Suriye uyruklu Muhammed Reşşo, mesleğinin zeytinyağı tüccarı olduğunu söyledi.

Muğla\'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim 2017 tarihinde yol kontrolünde 4 terörist ve işbirlikçisi oldukları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı. Ertesi gün ise Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Kaçan 2 terör örgütü üyesinden 1\'i saklandığı portakal bahçesinde, vatandaşlar tarafından fark edilince paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatınca öldü. Kaçan S.Ş. ise 17 Ekim\'de Dalaman ilçesinde akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından arazide yürütülen operasyonlarda 2 M-16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 180 zırh delici uzun namlulu silah fişeği,160 uzun namlulu silah fişeği, 9 el bombası, 2 dürbün, bir telsiz, bir kasatura, 2 glock tabanca ve bu tabancalara ait iki şarjör, bir HS tabanca ve bu tabancaya ait bir şarjör, 69 tabanca fişeği, 7 telefon, bir tablet bilgisayar, Ak-S kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 5 şarjör, 2 M16 tüfek ve bu silaha ait 10 şarjör, 4 glock tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet şarjör, 21 el bombası, yaklaşık 2,5 kilogram plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül (fünye), 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5,56 fişek, bir apeks ibareli silah üstü termal dürbün, bir top infilaklı fitil, bir kutu içerisinde 120 Wt patlayıcı, bir elektronik led lambalı devre, bir akü, 2 tablet bilgisayar, bir cep telefonu, bir powerbank, 8 bin 500 Euro, 2 bin 500 dolar 14 bin 250 lira ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

HEDEF AK PARTİ VE KAMU KURUMLARI

Seydikemer ilçesinde yakalanan \'Gabar\' kod adlı örgüt mensubu ve Köyceğiz ilçesinde ölü ele geçirilen \'Xalit\' kod adlı örgüt mensuplarının üzerinden çıkan tabletlerindeki \'Offline Maps\' isimli program içerisinde noktaların işaretlendiği, güzergahların çizildiği görüldü. Bu noktaların emniyet müdürlükleri, valilikler, hükümet konakları, askeri binalar, AK Parti binalarının işaretlendiği, bazı kırsal bölgelerde de işaretlemelerin olduğu yapılan çözümlemeler ve araştırmalar sonucu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 15 kişi hakkında Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'örgüte bilerek isteyerek yardım etme\', \'görevi yaptırmamak için direnme\', \'silahlı terör örgütlerine silah sağlama\', \'göçmen kaçakçılığı yapma\', \'resmi belgede sahtecilik\', \'görevi yaptırmamak için direnme\', \'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme\', \'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin taşınması\', \'silahlı terör örgütlerine silah sağlama\' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu 15 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, tutuklu sanıklar ve avukatların hazır bulunduğu duruşmayı kimlik tespitiyle başlattı. Türkçe bilmeyen sanıklar için Kürtçe ve Arapça bilen tercümanlar getirildi. Sanıkların kimlik tespitleri ve savunmaları tercümanlar aracılığıyla alındı.

KAPTAN İFADE VERMEKTEN VAZGEÇTİ

Mahkemede ilk olarak teröristleri Lazkiye\'den gemiyle getiren \'Santo\' isimli teknenin kaptanı O.J. dinlendi. O.J., ifadesinde, \"Türkiye\'ye 5 kez gemiyle geldik. 4 defasında teknedeki insanları indirdik. Bir defa indiremeden geri döndük. Suriye\'de devlet yok. Bizim bulunduğumuz yerde Cafer isimli birisi var. Bölgeyi o yönetiyor. Bu kişileri onlar getirdi. Ben götürmeyeceğimi söyledim. Oğlumu kaçırdılar. Ailemi ölümle tehdit ettiler. Bunların PKK\'lı terörist olduklarını bilmiyordum. Anlatacaklarımı diğer sanıkların önünde anlatmak istiyorum. Salonu boşaltırsanız anlatırım\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ,\"Salonu boşalttık. Ancak diğer sanıklar burada söylediklerini avukatları aracılığıyla öğrenebilir\" dedi.

O.J. bunun üzerine, \"Benim burada söylediklerimi diğer sanıklar öğrenirse eşimi ve çocuklarımı öldürürler. O zaman poliste verdiğim ifadeyi aynen tekrarlıyorum\" dedi.

Kimlik tespiti sırasında mesleği örgüt içerisinde sözde \'General\' olarak tanınan \'Fuat\' kod isimli Suriye uyruklu Muhammed Reşşo mesleğinin zeytinyağı tüccarı olduğunu söyledi. Duruşma diğer sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.



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