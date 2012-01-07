-Köyceğiz'de sel MUĞLA (A.A) - 07.01.2012 - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kargıcık Çayı'nın taşması nedeniyle yaşanan selde 100'den fazla evi su bastı, narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Köyceğiz ilçesinde dün gece başlayan şiddetli yağış aralıksız sürüyor. Şiddetli yağışın ardından taşan Kargıcık Çayı'nın çevresinde ve Köyceğiz ilçesinde 100'den fazla evi su basarken, çok sayıda otomobil ve narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Evleri su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalışıyorlar. -Vali sel bölgesinde- Muğla Valisi Fatih Şahin, Kargıcık Çayı'nın taştığı dere yataklarında ve Köyceğiz ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Şahin, yaptığı açıklamada, Köyceğiz'de 40-50 yıldır bu tür şiddetli yağışın yaşanmadığını, yağışın ardından Kargıcık Çayı'nın 3 noktadan taştığını söyledi. Çayın geçtiği ilçe merkezinde su baskınlarının yaşandığını dile getiren Şahin, ''Ekiplerimiz öncelikle suyun taştığı 3 önemli noktayı kapatmaya çalışıyorlar. Şiddetli yağış gece yarısına kadar sürecek. Son 30 saatte metrekareye 170 kilogramın üzerinde yağış düştüğü öğrenildi. Yağış gece yarısına kadar süreceği için vatandaşlar dikkatli olmaları gerekiyor'' dedi. -''Mahsur kalan öğrenciler tahliye edildi''- Özellikle yerleşim alanlarının dere kenarlarında çalışma yaptıklarını belirten Şahin, Köyceğiz ilçe merkezindeki yerleşim alanlarının yanı sıra otogarda da su baskınının yaşandığını kaydetti. Dere kenarlarında yaşayan vatandaşların dikkatli olmalı gerektiğini vurgulayan Şahin, ''Uzun vadede derenin mutlaka ıslah edilmesi gerekiyor. Ayrıca Yatılı Bölge Okulunda mahsur kalan öğretmen ve öğrencilerin hepsi tahliye edildi'' diye konuştu.