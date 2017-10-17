Köyceğiz'de 5 PKK'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist yakalandı (2) - Yeniden

Cavit AKGÜN- Cihan KAYA- Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, PKK\'lı 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan terörist Dalaman İlçesi\'nde yakalandı. \'Reşit\' kod adlı Serbest Şenlik adlı teröristin, tanınmamak için imaj değişikliği yaptığı belirlendi. Bir terörist de bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.

Muğla Jandarma Komando Taburu\'nca 5 Ekim Perşembe günü Toparlar Şelalesi yakınlarında PKK\'lı bir grup terörist tespit edilerek, bölgeye operasyon düzenlendi. İzmir\'in Bornova İlçesi\'ndeki 2\'nci Jandarma Komando Tugayı\'ndan ve polis özel harekat biriminden de bölgeye destek kuvvet gönderildi. Çıkan çatışmada PKK\'lı 5 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon sırasında 2 terörist, kaçarken, bunlardan biri, 9 Ekim Pazartesi günü Köyceğiz\'in Köyiçi Mahallesi\'ndeki bir portakal bahçesinde pimini çektiği el bombasının üzerine yatarak, kendisini imha etti.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ, SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Muğla İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan diğer teröristin Dalaman İlçesi\'nde olduğu bilgisine ulaştı. Otogardan otobüsle kaçış hazırlığında olduğu öğrenilen teröristin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

Firari terörist, bugün Dalaman Cumhuriyet Meydanı yakınlarında sivil polis ekiplerince, yanında kendisine yardım ve yataklık eden 1 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan ve adının Serbest Şenlik olduğu öğrenilenin \'Reşit\' kod adlı teröristin, tanınmamak için imaj değişikliği yaptığı belirlendi. Teröriste sahte kimliğin, kardeşi tarafından gönderildiği öğrenildi. Gözaltına alınan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen teröristin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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