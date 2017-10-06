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Köyceğiz'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü (4)

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen PKK'lı 5 teröristin üzerlerinde ve çantalarında çok sayıda silah ve mühimmat ile patlayıcı bulundu

06 Ekim 2017 00:29

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen PKK\'lı 5 teröristin üzerlerinde ve çantalarında çok sayıda silah ve mühimmat ile patlayıcı bulundu.
1 kaleşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 5 şarjör, 2 adet M16 silah ve bu silaha ait 10 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 3 şarjör, 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül, 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 mm\'lik mermi, 1 termal dürbün, 1 top infilaklı fitil, 1 kutu içerisinde patlayıcı, 1 elektronik LED lambalı devre, 1 akü, 1 tablet, 1 cep telefonu ve 1 taşınabilir şart cihazı ele geçirildi.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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