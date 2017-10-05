Köyceğiz'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü (3)- (Yeniden)

Cavit AKGÜN-Cihan KAYA- Ergün TOS/KÖYCEĞİZ(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 5 PKK\'lı terörist ölü ele geçirilirken, diğer 2 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. Çatışmada yaralanan 1 binbaşı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Seydikemer İlçesi\'nde, dün PKK\'lı 7 teröristin yakalanmasından sonra, bölgedeki operasyonlara devam edildi. Muğla Jandarma Komando Taburu tarafından dün gece, Toparlar Şelalesi yakınlarında PKK\'lı bir terörist grup tespit edilip, operasyon düzenlendi. Bölgeye, İzmir\'in Bornova İlçesi\'ndeki 2\'nci Jandarma Komando Tugayı ve polis özel harekat biriminden de destek kuvvet gönderildi. Çıkan çatışmada, 5 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi. 2 teröristin yakalanması için de bölgenin çembere alınıp, operasyona devam edildiği bildirildi.

BİNBAŞI YARALANDI

Çatışmada, Muğla Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Y.O. da bacağından yaralandı. Askeri helikopterle bölgeden alınan yaralı binbaşı, Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Terörist grubun Muğla Valiliği, Valilik konutu, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, polis noktaları ve askeri lojmanlara saldırı düzenlemeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Emniyet birimlerinin bu yöndeki istihbaratı kapsamında önlem olarak yaklaşık 4 ay önce, Cumhuriyet Caddesi\'ndeki Muğla Valliği\'nin duvarı üzerine ucu sivri demir korkuluklar yaptırdığı belirtildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE EL BOMBASI BULUNDU

Çatışmanın olduğu Toparlar Şelalesi bölgesinde iki köpekle yapılan aramalarda, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 el bombası bulundu.

1 GÜN ÖNCE 7 KİŞİ YAKALANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seydikemer kırsalında PKK\'lı oldukları ileri sürülen bir grubun dolaştığını belirleyip, yaklaşık 10 gün önce arama- tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı bölgedeki arama- tarama çalışması sürerken, dün şüphelilerin Seydikemer- Kaş Karayolu\'nun Letoon Antik Kenti\'ne 10 kilometre uzaklıktaki Kumluova- Karadere Kavşağı\'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, PKK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi çembere aldı. Şüphelilerin otomobile binmesini ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp otomobili durdurdu. Otomobildeki 7 kişi indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup- olmadığının belirlenmesi için yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarması istendi, ardından arama yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen 4\'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da kanlı eylemlere karıştığı belirlenen şüphelilerin, ilk tespitlere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'na yönelik canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden 3\'ünün de ayrı kollara ayrılıp, polis merkezleri ve noktaları, askeri lojmanlar, ilçe emniyet müdürlükleri, adliye binası gibi çeşitli yerlere silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları öğrenildi. Bir aydır teknik takibe alındıkları belirtilen şüphelilerin otomobilleri ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada, toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 3\'ünün ise, terör örgütü PKK üyesi diğer 4 kişiye yardım ve yataklık yaptıkları anlaşıldı.

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