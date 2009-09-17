Köybaşı: Tek sorunumuz gol

Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan transferi İsmail Köybaşı, sezona kötü başlamalarını şanssızlığa bağlarken, "Bizim tek ihtiyacımız gol, o da gelince her şey değişecek. 'Öncelikli olarak kendime 'Beşiktaşlı İsmail' dedirttirmek istiyorum'' dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde ''Cola Turka ile Soru Cevap'' bölümünün konuğu olan İsmail, siyah-beyazlı taraftarların gönderdiği soruları yanıtladı.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Gaziantepspor'dan renklerine kattığı İsmail Köybaşı, futboldaki hedefleriyle ilgili olarak, ''Öncelikli olarak kendime 'Beşiktaşlı İsmail' dedirttirmek istiyorum. Hedeflerimi bulunduğum noktaya ve zamana göre belirlerim. Buradaki ilk hedefim bu takımda kalıcı olmak'' diye konuştu.

Transferdeki tercih önceliği sorulan İsmail, ''Üç büyükler içinde Beşiktaş benim önceliğimdi. Önceliklerim arasında Beşiktaş her zaman vardı. Hedefim de burada oynamaktı zaten'' dedi.

İsmail, Beşiktaş'ta oynamanın nasıl bir duygu olduğu yönündeki soru üzerine, ''Beşiktaş'ta oynamanın nasıl bir duygu olduğu anlatılmaz, yaşanır. Bunu sadece oynayanlar tadabilir. Futbol oynayan her insanın yaşamasını istediğim, inanılmaz bir duygu Beşiktaş'ta oynamak. Ailemin çoğu da benim gibi Beşiktaşlı'' ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, Beşiktaş'ta aynı mevkide oynadığı İbrahim Üzülmez ile aralarındaki rekabete ilişin olarak da, ''Aramızda tatlı bir rekabet var. İkimiz de çok iyi çalışıyoruz. Kendisi de bana yardımcı oluyor. Kime görev verilirse en iyisini yapmak için uğraşıyor zaten. Tabii ki bu formayı kapmak da benim elimde, çalışmalarımla alakalı bir durum. Ben de var gücümle çalışıyorum'' şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'a transferini anlatan İsmail, ''Anlık bir şey oldu. Basın aracılığıyla takip ediyorduk. Bir anda telefon geldi ve bir dakika içinde gerçekleşti transfer. Başkanımız aradı ve 'Seni Beşiktaş'a verdim, senin mürüvetin, mutluluğun, bizleri orada temsil etmen için seni verdim' dedi. Bir anda transfer oldum yani'' dedi.

Beşiktaş taraftarlarına övgüler yağdıran İsmail Köybaşı, ''Onların destekleri unutulmaz. İnsanın tüylerini diken diken edebilen bir taraftar grubu var Beşiktaş'ın. Onların orada durmaları bile yetiyor aslında. Bana besteledikleri tezahürat çok hoşuma gidiyor'' ifadelerini kullandı.

İsmail, sezona kötü başlangıçlarını ''şanssızlığa'' bağlarken, ''Ben böyle bir şey görmedim. Gaziantepspor maçında 110 kere ceza sahası içine girmişiz ve 1 gol bulamamışız. Bu tamamen şanssızlığı gösteren bir şey. Top mu sevmiyor bilmiyorum. Üzerimizde büyük bir şanssızlık var'' diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu, 1-0'lık Manchester United yenilgisiyle başladıkları UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumlarıyla ilgili olarak da ''Orada sadece Beşiktaş'ı değil, Türkiye'yi de temsil ediyoruz. Manchester United'a 1-0 yenildik ama oynadığımız futbol, verdiğimiz mücadeleye bakarsak bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bizim tek ihtiyacımız gol, o da gelince her şey değişecek'' ifadelerini kullandı.