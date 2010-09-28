-KÖY YANGININDA 15 EV KÜL OLDU YAPRAKLI (A.A) - 28.09.2010 - Çankırı Vali Vekili Haldun Aksalman, Yapraklı ilçesi bağlı Dağ Ovacık köyünde çıkan yangında 15 evin tamamen yandığını bildirdi. Aksalman, Dağ Ovacık köyünde Mustafa Şentürk'e ait marangoz atölyesindeki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Aksalman, atölyede çıkan daha sonra atölye bitişiğindeki evlere sıçrayan yangının, Çankırı merkez, Yapraklı, Ilgaz, Çorum ve Karabük belediyelerinin itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürüldüğünü söyledi. 15 ev ile 1 traktör ve römorkunun tamamen yandığını bildiren Aksalman, ''Yangının bize bildirilmesinin ardından kısa sürede ekiplerimiz olaya müdahale ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Şu anda soğutma çalışmalarına başladık. Bu evlerde kalan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu Antalya'da işçi olarak çalışıyorlar. Yanan evlerden birinde yaşlı bir kadın yaşıyordu. Vatandaşlarımız tarafından ilk önce o evinden çıkartılmış'' diye konuştu. Mağdur vatandaşlara devletin elini uzatacağını kaydeden Aksalman, ''Bölgede gerekli tedbirler alındı. Türk Kızılayı tarafından çadır ve yiyecek getirilecek. Zarar görenlere iaşe desteği de sağlanacak. Yangının sadece mal boyutuyla sınırlı kalması sevindirici. Maddi zarar devletimiz tarafından telafi edilecek'' dedi. Evlerindeki eşyalarını köyün dışına taşıyan vatandaşlar, soğutma çalışmalarını çaresizlik içerisinde izlediler.