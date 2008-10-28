'Köy takımı' mucize peşinde

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da Hoffenheim fırtınası esmeye devam ediyor. 3 bin 300 nüfüsluk köy takımı, bu sezon yükseldiği Birinci Lig Bundesliga'da liderlik koltuğuna oturdu.







Geçtiğimiz sezon sonunda Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’ya yükseldiğinde bir Hoffenheim taraftarı takımı için “Bayern Münih ile Hoffenheim kelimelerinin yan yana gelecek olmasını düşünmek bile zor” diyordu. Hoffenheim futbol takımının, Almanya’nın en büyük takımları ile mücadele edecek olması fikri bile onları heyecanladırmaya yetiyordu.



Bundesliga’da yeni sezon başladığında Hoffenheim, kurduğu mütevazı kadrosu ile sezonu hiç olmazsa orta sıralarda bir yerde bitirmeyi hedefliyordu. Ancak dün itibarıyle dokuz haftanın geride kaldığı Bundesliga’nın zirvesinde onlar var. Dokuz hafta sonunda aldığı altı galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile “köy takımı“ Hoffenheim şampiyonluğun en güçlü adaylarına kök söktürüyor, rakiplerine parmak ısırttırıyor. Mavi-Beyazlılar, attıkları 24 golle de ligin en golcü takımı görünümünde.





Hamburg’u farklı yendiler



Hafta sonunda kendi sahalarında ağırladıkları şampiyonluk adaylarından Hamburg’u da 3-0 gibi farklı bir skorla yendiler.



Dün oynanan maçta takımının iki golüne imza atan 1986 doğumlu Nijeryalı futbolcu Chinedu Obasi “galibiyetten dolayı çok mutluyum. Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz. Ve oyun düzenimizi oturtuyoruz.“ derken, takımın 10 golle, gol krallığında ilk sırada yer alan Bosnalı genç futbolcusu Vedat İbişeviç ise oynadıkları futboldan çok memnun olduğunu ve böyle oynamaya devam ettikleri sürece daha birçok galibiyet alabilecekleri açıklamasını yaptı.



Hoffenheim, Almanya'nın Baden Würtemberg eyaletinde, Heidelberg kentinin 26 kilometre güneydoğusunda bir köy. Nüfusu 3 bin 300 olan Hoffenheim'ın futbol takımı 8 yıl içinde bölge liginden dünya futbolunun önemli liglerinden Bundesliga'ya tırmandı. Hoffenheim'ın yükselişinde işadamı Dietmar Hopp'un mali desteği de büyük rol oynadı. Yazılım sektörünün tanınmış firmalarından SAP'nin kurucularından Hopp, 6 milyar 300 milyon Euroluk servetiyle Almanya'nın en zengin işadamları arasında. Hopp, “köy takımı“ ifadesine pek katılmıyor: “Aslında tam anlamıyla köy takımı sayılmayız. 2 milyon 400 bin kişinin yaşadığı Rhein-Neckar bölgesinin bir kulübüyüz. Bu anlamda, bir büyükşehir takımı ile pekala kıyaslanabiliriz. Altyapının hazırlanmasında katkıyı ben sağladım. Ancak antrenör Ralf Rangnick ve ekibinin mükemmel bir iş çıkardığını da teslim etmek gerekir.”





Uzun vadeli planlar



Kulübün önde gelen mali destekçisi, işadamı Dietmar Hopp, sağlam adımlar atıyor, doğru planlamalar yapıyor. Yaklaşık 50 milyon Euro'ya mal olması beklenen Sinsheim'daki stadyumun bu yılın sonunda hizmete gireceğini belirten başkan Hopp uzun vadeli planları ile ilgili şöyle konuşuyor: “Gerek 30 bin kişilik stadyum gerekse modern çalışma tesislerimizle uzun vadeli bir strateji izliyoruz. Bu yatırımların, ben ve diğer mali sponsorlardan bağımsız, süratle giderlerini gelirlerinden karşılaması sağlanacak.”



Almanya’da ise tüm futbol otoriteleri Hoffenheim takımının başarısını konuşuyor. Yorumcuları göre Hoffenheim’ın başarısı, genç, uyumlu, çok koşan ve başarıya aç bir takımın Alman teknik adam Ralf Rangnick tarafından çok iyi yoğrulmasına bağlanıyor. Tabi bu başarıda başkan Dietmar Hopp’un hakkını da teslim etmek gerekiyor.

