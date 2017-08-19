Köy muhtarının şüpheli ölümü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın Yıldızeli İlçesi\'nde evinde silahla yaralanan Kapaklıkaya Köyü muhtarı 56 yaşındaki Hüseyin Yücekaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yakınları muhtarın intihar ettiğini ileri sürürken, jandarma şüphe üzerine inceleme başlattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine 35 kilometre mesafedeki Kapaklıkaya Köyü\'nde meydana geldi. Köy muhtarı Hüseyin Yücekaya\'nın evindeki silah sesinin ardından iddiaya göre yakınları tarafından odada yaralı halde bulundu. Sol kolundan giren tüfek saçmalarının iç organlarına zarar verdiği Yücekaya\'yı yakınları kendi araçlarıyla kent merkezindeki Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'ne getirdi. Muhtarın yakınları ambulans çağırdıklarını ancak gelmediğini öne sürerek hastane önündeki ambulans ve buradaki görevlilere tepki gösterdi. Araya giren hastane polisi ve güvenlik görevlileri olay çıkmasını önledi. Ağır yaralı muhtar Yücekaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhtarın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Muhtar Yücekaya\'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

JANDARMA ŞÜPHELİ BULDU

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız\'ın akrabası olduğu öğrenilen Yücekaya\'nın yakınları polise intihar etmiş olabileceği yönünde ifade verdi. Olay yerini ve hastane raporlarını inceleyen jandarma ekipleri ise Yücekaya\'nın geçmişte 3 kişiyi silahla yaralama olayına karıştığını, bu kişilerle arasındaki husumetin devam etmesi nedeniyle cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi.

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