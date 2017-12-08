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Köy muhtarının PKK'lılarca öldürülmesi olayına 2 gözaltı

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy Köyü Muhtarı Nurettin Altun'un PKK'lı teröristlerce öldürülmesi olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı

08 Aralık 2017 02:00

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy Köyü Muhtarı Nurettin Altun\'un PKK\'lı teröristlerce öldürülmesi olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı.
Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy Köyü\'nün muhtarı Nurettin Altun, geçen 17 Ağustos tarihinde PKK\'lı teröristlerce öldürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında PKK\'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen Ferhat Şedal ve Nezmi Şedal hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şüpheli, bugün saat 11.20 sıralarında ilçe merkezinde jandarma tarafından gözaltına alındı.
Şüphellierden Nezmi Şedal hakkında ayrıca \'uyuşturucu madde imali ve ticareti suçundan ve ilçede Necmettin Atsız\'ın öldürülmesi olayının şüphelisi olarak arandığı bildirildi.

 

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