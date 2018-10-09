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Köy muhtarının başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

TUNA İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gazelyakup köyünün muhtarı Muammer Yüğrük'ün (48), kamyonetin sürücü koltuğunda, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

09 Ekim 2018 19:48

TUNA İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gazelyakup köyünün muhtarı Muammer Yüğrük\'ün (48), kamyonetin sürücü koltuğunda, başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Eğriöz köyü Çaldere mevkisinde, park halindeki kamyonetten şüphelenenlerin ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, 45 HB 9488 plakalı kamyonetin sürücü koltuğunda, Gazelyakup köyünün muhtarı Muammer Yüğrük\'ün cansız bedenini gördü. Ekipler, Yüğrük\'ün, başından tabancayla vurulması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin kamyonette ve olay yerinde yaptığı aramada, tabanca ve boş kovan ele geçirildi. Başının sağ tarafından tabancayla tek el ateş edilmesi sonucu öldüğü anlaşılan Muammer Yüğrük\'ün cansız bedeni, önce Tavşanlı Devlet Hastanesi\'nin morguna ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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