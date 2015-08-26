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Köy korucularını taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 korucu hayatını kaybetti, 5 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

26 Ağustos 2015 02:29

Siirt’in Şirvan İlçesi’nde geçici köy korucularını taşıyan minibüsün kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı kazada korucu Remzi Yeyrek şehit oldu, 5 korucu da yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere gör,e Şirvan İlçesi’nin Ova Köyü’ne geçici köy korucularını taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada koruculardan Remzi Yeyrek şehit oldui. Yaralanan korucular Eşref Yeyrek, Cevdet Yeyrek, Mücahit Yeyrek, Selim Yeyrek ve Sabri Aydın, ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı korucuların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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