-KÖY KORUCULARI MECLİSE YÜRÜDÜ CEZAYİR (A.A) - 07.03.2011 - Cezayir'de maaşlarının artırılmasını isteyen köy korucuları polis kordonlarını aşarak meclise yürüdü. Bölgedeki AFP muhabiri, 10 binden fazla göstericinin başkent Cezayir'in merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanarak meclis binasına kadar yürüdüğünü belirtti. Polisin çevrelediği göstericilerden Şerif Abdülkadir, diğer güvenlik güçleri gibi maaşlarının artmasını istediklerini söyledi. Abdülkadir, "Yılda 21 gün izin hakkımız var. Kasksız, kurşun geçirmez yeleksiz operasyonlara katılıyoruz" diye konuştu.