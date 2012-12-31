Genelkurmay destek verdi geçici köy korucuları federasyon kurdu. Federasyon Başkanı Kandemir: "Öteki Kürtler olarak söylenmeyeni söyleyeceğiz" dedi.

Terörle mücadele ve Kürt sorununda “korucular” konusunda yeni bir adım atıldı. Koruculuk sisteminin uygulanmaya başlandığı 26 Mart 1985 tarihinden bugüne terörle mücadelede görev alan ve Bilge Köyü’nde 44 kişinin korucular tarafından katledilmesinin ardından varlıkları tartışılan korucular, Ankara merkezli federasyon çatısı altında toplandı. Geçtiğimiz aylarda Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık ve Jandarma Genel Komutanlığı’na rapor sunan korucular, federasyon çatısı altında birleşmenin yanı sıra dergi ve web sayfasının açılması, TRT’de korucu programları yapılmasını taleplerini de ilettiler.

Vatan gazatesiden Levent İçgen'in haberine göre, raporda, "Doğu illerinin genelinde kurduğumuz korucu derneklerimizi Ankara merkezli bir federasyon çatısı altında birleştirme çabasındayız. Nihai hedefimiz, terör sorununa bütünlük formülü içerisinde çözüm önerileri sunmak ve fikirlerimizi çocuklarımıza, gençlerimize aşılamaktır. Kürtler’in temsilcisi olmak, çocuklara dağ yolunu göstermek değil, okul yolunu göstermektir” ifadelerine de yer verilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Genelkurmay’ın “olur” vermesiyle, talep edilen Federasyon kuruldu.

Federasyonun Başkanlığına, Mardin Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Kandemir getirildi. Kandemir, “Amacımız, terör örgütü ve yandaşları gibi düşünmeyen ‘öteki Kürtler’ olarak Türkiye’de söylenmeyeni -ve aslında herkesin özlemini duyduğu şeyleri- söylemek, ezber bozmak, doğu ile batı arasında gönül köprüleri inşa etmektir” dedi.

İşin koordinatörlüğüne getirilen isim ise Kürt kimliğiyle dikkat çeken yazar Ata Altın. TSK’nın Mehmetçik Vakfı Dergisi’ndeki yazılarıyla da bilinen Altın, geçen yıl “Avaz: Bir Kürt Gencinin Feryadı” isimli kitap yayınlamış, bu kitabının tanıtımı da dergide yer almıştı.