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Köy imamı cinsel istismardan tutuklandı

İmamın evli ve iki çocuğu bulunduğu öğrenildi

30 Mart 2016 11:20

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı bir köyde görev yapan imam, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

NTV'de yer alan habere göre, Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı İğnebey köyünde geçen yıl atanan imam İ.A., ailesiyle birlikte buraya yerleşti. İmamın, Kuran kursuna gelen 14 yaşındaki E.Y. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan İ.A. sevk edildiği mahkeme tarafından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel istismar" suçlamalarıyla 18 Ocak'ta tutuklandı.

İmam İ.A., 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldı. Kaymakamlık da iddialarla ilgili müfettiş görevlendirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurdu. 

Olay sonrasında 14 yaşındaki E.Y. ise ailesi tarafından okuldan alındı. Söz konusu imamın evli ve iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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