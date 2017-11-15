Köy çocuklarına jandarma botuyla Van Gölü gezisi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'ın Edremit ilçesinde Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Van Gölü\'ne kıyısı olan İnköy ve Altınsaç köyündeki ilkokul ve ana sınıfı öğrencilerini ziyaret etti. Ekipler, daha sonra öğrencileri ve öğretmenleri Van Gölü\'nde jandarmaya ait botla gezdirdi.

Nisan-Temmuz aylarında İnci Kefalı kaçak avcılığında Edremit ve Erciş bölgelerinde başarılı operasyonlar yapan Jandarma Komutanlığı\'na bağlı \'Edremit Bot Timi\', \"Vanlı Çocuklar Van Gölü ile Buluşuyor\" sloganı ile çocukları botla gölde gezdirdi. Çocuklara Van Gölü başta olmak üzere insan ve ekoloji ilişkileri, İnci Kefalı ve balıkçılığın gelecek yıllardaki önemi anlatıldı. Öğretmenlere ve çocuklara gölde teknenin özellikleri ve jandarmanın yaptığı faaliyetler hakkında kısa bir bilgilendirme yapılırken, jandarmanın kendilerinden biri ve her zaman yanlarında olduğu belirtildi. Van Gölü\'nde gezdirilen çocuklara kitap ve oyuncaklardan oluşan hediyeler verildi.

Van Gölü\'nün bölgede 14 bin insana iş imkanı sağlayan eşsiz bir ekosistem ve mutlaka korunması gereken bir yer olduğunu belirten Edremit Bot Tim Komutanı Uzman Çavuş Hayrullah Söylemez, şöyle konuştu:

\"Van Gölü eşsiz bir ekosistem ve mutlaka korunması gerekir. Bu noktada yıl boyunca Edremit Bot Timi olarak üzerimize büyük bir sorumluk düşmektedir. Üzerimize düşen bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışmaktayız. Koruma çalışmalarında temel hedefimiz yarının büyükleri olacak ve Van Gölü\'nün gerçek sahibi olarak gördüğümüz Vanlı çocukların çevre duyarlılığını artırmaktır. Bizler burada görev yapan kamu görevlileriyiz, görevimiz bittiğinde buradan gideceğiz, fakat Vanlı çocuklar sürekli buradalar. Şayet bu çocuklar gerekli çevre duyarlılığına sahip olarak yetişirse geçmiş kuşaklardan emanet aldığımız Van Gölü\'nü emin ellere teslim etmiş olacağız. Bu nedenle çocukların duyarlılığını artırmak için elimizden gelen çaba ve gayreti göstermekteyiz.\"

Gölde bot ile yapılan geziden memnun olduklarını söyleyen çocuklar, her yıl bu etkinliğin yapılmasını istedi. Jandarma ekipleriyle fotoğraf çektiren çocuklar ilk kez böylesine bir gezi yaptıklarını belirterek, Van Gölü\'ne ve gölde yaşayan İnci Kefali\'ne sahip çıkarak çevreye duyarlı olacakları sözünü verdi.

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