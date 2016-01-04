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Spor

Kovulduğunu bilmeyen Bülent Korkmaz, Mersin İdmanyurdu kampına gitti

Takımın başına geçmesi beklenen Hakan Kutlu'nun, gün içerisinde Antalya'ya gelerek, takımın kamp yaptığı otele gideceği öğrenildi

04 Ocak 2016 18:55

Teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollarını ayıran Mersin İdmanyurdu yönetimi, ilginç bir icraatın altına imza attı. Teknik direktör Bülent Korkmaz'a görevine son verildiğini sözlü olarak ileten yönetim, resmi bir girişimde bulunmadı. Sözleşmesi feshedilmediği için bu sabah Antalya'ya giderek, takımın başında idmana çıkma kararı alan 47 yaşındaki hoca şaşkınlık yaşadı.

Takımın kamp yaptığı otele giden Korkmaz, kendisi ve yardımcıları adına herhangi bir rezervasyon yapılmadığını öğrendi. Otel görevlilerinden aldığı cevap üzerine lobide beklemeye başlayan Korkmaz, akşam saatlerinde takımla idmana çıkmayı planladığını ifade etti. Korkmaz, "Benimle çalışmayacaklarını telefonla ilettiler. Ancak resmi herhangi bir girişimde bulunmadılar" ifadesini kullandı.

Takımın başına geçmesi beklenen Hakan Kutlu'nun, gün içerisinde Antalya'ya gelerek, takımın kamp yaptığı otele gideceği öğrenildi.

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