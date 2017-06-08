Kovulan FBI Başkanı'ndan Trump'a ağır suçlamalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey, ABD Senatosu'nun İstihbarat Komitesi'nde ifade verdi.

Canlı olarak yayınlanan oturum sırasında Comey, Trump Yönetimi'ni kendisini karalamak ve FBI hakkında yalan söylemekle suçladı.

İfadesinde Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlarının araştırıldığı soruşturmaya da değindi.

Comey, Flynn soruşturmasının durdurulması için Trump'tan emir almadığını söyledi. Ancak konuyla ilgili Trump'ın "Umarım bu işin peşini bırakırsınız" dediğini aktardı. Trump'ın bu sözlerinden soruşturmaya son vermesini istediği yönünde bir anlam çıkardığını komite ile paylaştı.

Trump Yönetimi'nin Rusya ile ilişkisinin araştırıldığı soruşturmanın başındaki isim olan Comey, Moskova'nın Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan seçimlere müdahalesi olduğundan hiç şüphesi olmadığını da sözlerine ekledi.

Başkan adalete engel oldu mu?

Comey, Trump'ın kendisini görevden alarak adaletin işleyişine engel olup olmadığı yönündeki soruya ise yanıt vermekten kaçındı. FBI'ın eski başkanı, bu konuda söz söylemesi gereken kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Comey'in verdiği ifade, Trump'ın siyasi kariyeri için büyük önem taşıyor. Beyaz Saray'da dört ayı geride bırakan Trump, kritik bir soruşturmayı yürüttüğü sırada FBI Başkanı'nı görevden aldığı için adaleti sekteye uğratmak suçlamasıyla karşı karşıya.

Trump'ın görevden alınmasının önünü açacak kadar ciddi olan bu iddia, akıllara Watergate skandalını getirmişti.

1973 yılında eski Başkan Richard Nixon, Demokratlara ait bir ofisin dinlenmesiyle ilgili dosyaya engel olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Nixon, istifa ederek görevi bırakan tek başkan olarak tarihe geçmişti.

Trump'ın oğlu tepkili

Comey'in ifadesi sürerken Donald Trump Jr. ise babasına sosyal medya üzerinden destek çıktı.

Trump Jr. "Babamı 39 yıldır tanıyorum. Size bir emir verirse, ortada bir belirsizlik yoktur. Ne demek istediğini bilirsiniz" sözleriyle Trump'ı savundu.

Washington'ın Superbowl'u

Comey'in ifadesi ABD'nin başkenti Washington başta olmak üzere çok sayıda şehirde binlerce ABD'li tarafından canlı olarak izlendi.

Milyonlarca kişiyi her yıl ekran başına kilitleyen Amerikan Futbolu Ligi'ndeki şampiyonluk karşılaşması Super Bowl'a benzetilen oturum için çok sayıda bar ve kafede izleme etkinliği düzenlendi.

Eski FBI Başkanı koltuğunu neden kaybetti?

Comey'nin Trump tarafından görevden alınmasının arkasında Rusya ile ilgili bir soruşturma yatıyor.

FBI, Trump'ın başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton'ın elektronik posta yazışmalarını sızdırmakla suçlanan Rusya ile ilgili bir soruşturma yürütüyor. Ayrıca Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in Moskova ile ilişkisi mercek altında.

Comey bu soruşturmayla ilgili "hatalı bilgi" verdiği gerekçesiyle Trump tarafından kovulmuştu. Trump'ın hamlesi, ABD Başkanı'nın soruşturmayı örtbas etmeye çalıştığı iddialarına neden olmuştu.

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AP/Reuters/dpa,ÖA/CÖ