Kovboy kendi ayağına sıktı





T24- Gaflarıyla tanınan Cumhuriyetçi Parti’nin başkanlık aday adayı Rick Perry televizyon tartışmasında ‘Türkiye NATO’dan çıkarılsın’ dedi. Türk Dışişleri Bakanlığı Perry’i kınadı









Kasım 2012’de ABD Başkanı Barack Obama’nın rakibi olacak Cumhuriyetçi adayı belirlemek için ön seçim maratonu sürerken adaylardan Texas eyaleti valisi Rick Perry, Türkiye’yle ilgili şaşırtıcı ifadeler kullandı. Muhafazakar Fox News haber kanalında canlı yayınlanan Cumhuriyetçi Parti’nin beş adayının katıldığı tartışma programında sıra dış politikaya gelince anketlere göre seçilme şansı çok düşük olan Perry eleştirilerini sıraladı.





‘Dış yardım sıfırlansın’





Tartışmayı yöneten sunucu Bret Baier’ın “İslamcı eğilimli partinin iktidara gelmesiyle Türkiye’de kadın cinayetlerinin oranı yüzde 1400 arttı. Basın özgürlüğü Rusya düzeyine geriledi. Türkiye Başbakanı Hamas ’ı kucakladı.





Türkiye hem İsrail ’i hem Kıbrıs ’ı askeri olarak tehdit etti. Bu değişim göz önünde bulundurulduğunda sizce Türkiye NATO ’ya içinde yer almalı mı? ”ifadeleriyle yönelttiği soruya Perry’nin cevabı ağır oldu: “Elbette, birçoklarının algıladığı şekliyle İslamcı teröristlerin yönettiği bir ülke düşünülürse; kendi vatandaşlarına yaptıkları göz önünde bulundurulursa o zaman evet; sadece Türkiye ’nin NATO üyeliği konusunu değerlendirmek bir yana, onlara verdiğimiz dış yardımı da sıfırlamalıyız.”





Perry’nin son cümlesinin ardından alkış koparken vali, ‘Kim olursa olsun, ABD’nin çıkarlarını gözetmeyen ülkelere verilen dış yardımın kesilmesinde’ ısrar etti. Perry, 1970 ’li yıllarda ABD hava kuvvetleri pilotu olarak Türkiye’de görev yaptığını vurgulayan Perry, Türkiye ’nin değiştiğini öne sürerek “Türkiye bizimle müttefikti, bugün bunu görmüyoruz” dedi. Vali Türkiye’yi Suriye ve İran’ı aynı kefeye koyarak “ABD ciddi olduğunu göstermeli” diye konuştu.





Amerikan basını şaşırdı





Canlı tartışmalarda gaflarıyla tanınan valinin iddialarını Amerikan medyası yalanladı. Washington Post “Bu gecenin ağızları açık bırakan anıydı. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Türk liderleri basın özgürlüğüne bağlılıklarına dair uyarsa da hiçbir analist Türkiye’nin liderlerinin ‘İslamcı teröristlerden’ oluştuğunu söylemez. Gerçekten Perry’nin neden bahsettiğine anlam veremedik. Yabancı yardıma gelirsek, Türkiye zengin bir ülke ve ABD’den dış yardım almıyor” ifadeleriyle Perry’e çıkıştı. Wall Street Journal gazetesi “NATO’nun tek Müslüman ağırlıklı ülkesinin ABD’yle ittifakı Arap Baharı boyunca güçlendi. Zaten Teksaslı kalkıp İstanbul’a gelmediği sürece bu açıklamalar kampanyasını sarsmayacak” yorumunu yaptı.





CNN haber kanalı ‘50 yılı aşkın NATO üyesi Türkiye’yle ilişkilerin ortak füze kalkanı kurulacak kadar sağlam olduğunu’ belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal yaptığı açıklamada “ABD Başkanlığı gibi sorumluluk gerektiren mevkilere aday olan isimlerin dünya hakkında daha bilgili ve yaptıkları açıklamalarda daha dikkatli olmaları beklenir” diyerek Perry’nin ‘asılsız ve yakışıksız iddialarının şiddetle kınandığını’ bildirdi.





ABD: Türkiye müttefikimiz





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Perry’nin Türkiye aleyhine söylediği sözlerle ilgili olarak, “Bu iddiaya kesinlikle katılmıyoruz. Türkiye, hem NATO bünyesinde hem de ikili ilişkilerimizde kuvvetli bir müttefikimizdir” dedi. Toner, günlük basın toplantısında Perry’nin sözlerine yönelik soru üzerine, Türkiye’nin NATO’nun en eski üyelerinden biri olduğunu hatırlattı. Toner, “Türkiye ile ilişkilerimizin arkasındayız” dedi.





Tan: Desteksiz atıp tutuyor





Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Perry’nin Türkiye’ye yönelik sözlerine ilişkin, “ABD’nin en büyük eyaletinin valisinin ülkemiz hakkında desteksiz atıp tutmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Temel beklentimiz, Türkiye’nin ABD iç siyasetine ve basit seçim hesaplarına malzeme yapılmamasıdır” dedi. Tan, Perry’nin “Türkiye aleyhine sarf ettiği temelsiz ve talihsiz ifadelerin haklı bir infial yarattığını” söyledi.

