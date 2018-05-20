Kovandan kaçan arılar kent merkezine indi; esnaf kapıları kapattı

Sakarya'da kovandan kaçan arılar kent merkezine indi. Vatandaşlar, dükkan ve evlerindeki camları kapattı. Arılar bir binanın duvarında toplanınca, arıcılık yapan vatandaş devreye girdi. Arılar toplandı, salınmak üzere ormana götürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde kovandan kaçtığı tahmin edilen çok sayıda arı, şehir merkezinin işlek yerlerinden Kavaklar Caddesi'ne geldi. Arıları fark eden vatandaşlar dükkanlarının ve evlerinin camlarını kapattı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın aktardığına göre; Arılar ise bir binanın birinci kat duvarına kondu. Yakınlarda oturan ve arıcılık yapan bir vatandaş, koruma elbiseleriyle topladığı arıları ormanlık bir alanda salmak üzere aracına koyarak bölgeden uzaklaştırdı.