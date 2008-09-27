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Spor

Kovalainen: "Lewis'e yardım talimatı gelmedi"

Formula 1'de Pazar günü koşulacak Singapur Grand Prix'sine Lewis Hamilton Felipe Massa'nın bir puan önünde klasman lideri olarak başlayacak.

27 Eylül 2008 03:00

Formula 1'de Pazar günü koşulacak Singapur Grand Prix'sine Lewis Hamilton Felipe Massa'nın bir puan önünde klasman lideri olarak başlayacak.


Vodafone McLaren Mercedes pilotu Heikki Kovalainen, Singapur yarışında Hamilton'a yardımcı olması yolunda takımdan hiçbir emir almadığını söyledi:

"Takım bana herhangi bir konuda talimat vermedi, durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz. İyi olan şu ki, kararları kendi başıma verebilirim."

Kovalainen, şampiyonluk yarışında kilit rol oynayabileceği yorumlarına katıldığını, ancak yarışı kazanma şansı yakalarsa bunu kesinlikle değerlendirecğeini belirtti:

"Tabii ki hedefim her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve maksimum puanı almak. Bu hafta sonuna da aynı şekilde yaklaşıyorum. Kazanma şansı yakalarsam kullanmaya çalışacağım. Sanırım bu yaklaşımım, takım için de en iyisi."

Hamilton'ın 27 puan gerisinde bulunan Kovalainen, sürücüler klasmanında altıncı sırada yer alıyor. Markalar klasmanında Ferrari 134 puanla lider, Vodafone McLaren Mercedes 129 puanla ikinci durumda.

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