Kovac'tan milli veda



Hırvatistan Futbol Milli Takımı Kaptanı Niko Kovac, milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı.



Hırvatistan Milli Takımı’nın tecrübeli ismi Niko Kovac, milli takım kariyerine son noktayı koydu.



Kovac, Sportske Novosti gazetesine verdiği röportajda, forma giydiği Red Bull Salzburg'da uzun süre yedek kaldıktan sonra böyle bir karar aldığını belirterek, ''Bunca süre yedek kaldıktan sonra kaptanlık yaparak forma giymek, milli takıma yük olmaktan başka bir şey olmazdı. Mantıklı bir karar aldığımı düşünüyorum'' dedi.



Kulüpte yedek olarak geçirdiği sürenin ardından milli takıma bir katkısı olamayacağını ifade eden 37 yaşındaki futbolcu, ''Bu durumda ben sadece milli takımı yavaşlatıcı bir faktör olabilirim'' diye konuştu. Kariyeri boyunca 83 kez milli olan ve bu süre içinde 15 gol kaydeden Kovac'ın, ülkesinde geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.



Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic, daha önce, Kovac'ın dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmadığını, ancak milli takım için değerli bir futbolcu olduğunu söylemişti.



Kovac, röportajında ayrıca bu sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından futbol kariyerini de sonlandırabileceğini belirtti.



Öte yandan, Kovac'tan boşalan milli takım kaptanlığına kimin getirileceğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

