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Spor

Kovac'a 3 maç men

Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund'un Hamburg'la oynadığı maçta hakeme hakaret eden Robert Kovac'a 3 maç ceza verildi.

11 Kasım 2008 02:00


Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund'un Hamburg'la oynadığı maçta hakeme hakaret eden Robert Kovac'a 3 maç ceza verildi.


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un defans oyuncusu Robert Kovac, 3 maç oynamama cezasına çarptırıldı.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmundlu Hırvat Kovac, takımının Cumartesi günü sahasında Hamburg SV'ye 2-1 yenildiği maçta, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç oynamama cezası aldı.

Kovac, kendisine kırmızı kart gösteren hakem ve yardımcı hakemlere hakaret etmişti.

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