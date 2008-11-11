Kovac'a 3 maç men



Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund'un Hamburg'la oynadığı maçta hakeme hakaret eden Robert Kovac'a 3 maç ceza verildi.





Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un defans oyuncusu Robert Kovac, 3 maç oynamama cezasına çarptırıldı.



Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmundlu Hırvat Kovac, takımının Cumartesi günü sahasında Hamburg SV'ye 2-1 yenildiği maçta, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maç oynamama cezası aldı.



Kovac, kendisine kırmızı kart gösteren hakem ve yardımcı hakemlere hakaret etmişti.

