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Dünya

KOUSSA'NIN SIĞINMA TALEP ETTİĞİ İDDİASI   LONDRA (A.A)

31 Mart 2011 03:03

-KOUSSA'NIN SIĞINMA TALEP ETTİĞİ İDDİASI   LONDRA (A.A) - 30.03.2011 - Libya'dan pazartesi günü Tunus'a geçen ve bugün de İngiltere'ye uçan Libya Dışişleri Bakanı Musa Koussa'nın hükümetten ayrıldığı ve İngiltere'den sığınma talep ettiği ileri sürüldü.  Musa Koussa'nın Londra'ya geldiği belirtildi.  Koussa'ya yakın kaynaklar, bakanın, Libya hükümetinin sivillere yönelik saldırılarından ötürü kabineden ayrıldığını bildirdi.  Libya hükümeti Koussa'nın diplomatik görevde olduğunu ileri sürmüştü. İngiliz hükümet kaynakları ise Koussa'nın Londra'ya gelmesine yol açacak bir görevden veya görüşmelerden bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. 

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