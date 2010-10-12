-KOUCHNER: TÜRKİYE İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Fransa Dışişleri Bakanı Kouchner, "Aslında çoğu zaman verilen izlenim, bazılarının da vermeye çalıştığı izlenim bizim iyi anlaşamadığımız ama bu doğru değil, biz çok iyi anlaşıyoruz. Ama halletmemiz gereken Avrupa konuları var" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Kouchner, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinden sonra düzenlenen otak basın toplantısında, Davutoğlu'nu çok sevdiğini ve sık sık görüştüklerini söyleyerek, "Biz birbirimizi çok seviyoruz ve çok iyi tanıyoruz. Son bir ay içinde en az dört kez görüştük. Perşembe günü yine buluşacağız" dedi. Davutoğlu'nun söylediklerinden çıkartacağı tek söz dahi olmadığını, her söylediği ile mutabık olduğunu belirten konuk bakan, ele alınan konulara bakıldığı zaman iki ülkenin genelde hemfikir olduğunu bildirdi. Ankara ziyaretine çok önem verdiğini, Ankara'ya mutlaka gelip derinlemesine görüşmeler yapmak istediğini söyleyen konuk bakan, ilişkilerin gayet iyi olduğunu, aksinin de düşünülemeyeceğini belirtti. Terörle mücadele konusunda gerekli gördükleri bir mücadele içinde olduklarını belirten konuk bakan, Hakan Fidan'ın ziyaretinin bu işbirliğinin iyi bir örneği olduğunu bildirdi. Kouchner, "Teröristlerin şunu bilmesi lazım ki bizi hiçbir şekilde ürkütmüyor, korkutmuyorlar. Onlara izin vermeye niyetimiz yok. Bugünlerde ortalarda birçok tehdit savuruyorlar ama şunu bilmeliler ki onlara pabuç bırakmamaya kararlıyız" diye konuştu. Bakan Kouchner, Türkiye'ye açılması kolay olduğunu söylediği üç faslın açılması için yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, bu fasılların birinin rekabet politikaları olduğunu ve bu yıl sonuna kadar açılabilecek bir fasıl olduğunu, AB Dönem Başkanı Belçika'nın da bunun açılmasına olumlu baktığını bildirdi. Diğer iki faslın sosyal politikalar ve istihdam faslı ile kamu alımları faslı olduğunu söyleyen konuk bakan, bunlar için bazı reformlar gerekebileceğini ancak açılması kolay fasıllar olduğunu, rekabet politikaları faslının açılmasının belki çok kolay olmadığını ancak birlikte çalışarak bunun da yapılabileceğini kaydetti. Türkiye'nin referandum sürecinden geçtiğini ve önünde bir seçim daha olduğunu bildiğini söyleyen Kouchner, gerekli reformlar yapıldığı takdirde AB'nin Türkiye için bir "gerçek" olacağını söyleyerek, "Yani top sizde" dedi. -MAVİ MARMARA OLAYI- Bir gazetecinin Cenevre'deki BM İnsan Hakları Komitesi'nde İsrail'in Mavi Marmara olayı ile ilgili tasarıda Fransa'nın çekimser oy kullandığını hatırlatarak, bu konuda bir vicdan muhasebesi yapıp yapmadığını sorması üzerine Kouchner şunları kaydetti: "Öncelikle size vicdanımla ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim, vicdanım hala ayakta. Bu çok acı verici bir olaydı ve başta Fransa olmak üzere bu olaya kesinlikle karşı çıktık, hiçbir tereddütümüz olmadı. Gerek ben gerekse Enformasyon müdürümüz olayı ilk kınayanlardandık. Biz İnsan Hakları Komitesi'nde bütün Avrupa ülkelerinin çekimser oy vermesini kararlaştırdık ve bunu yaptık. Bu konuda böyle ortak bir karar aldık ancak bu Gazze meselesini küçümsediğimiz için değildi. Bu konuda eyleme de geçtik, hatta orada halen açık olan tek hastane ve kültür merkezi Fransızların yapmış olduğudur. Şunu kabul etmek gerekiyor ki bu sorunu çözmek hiç de kolay değil, 60 yıldır çözülmeye çalışılıyor. Sorunları çözmek, gerilimleri yatıştırmak ve ortak çözümlere fırsat tanımak istiyorsak bazen bakanlar insan hakları aktivistlerinden daha farklı davranmak zorundadır.". Konuk bakan, "Bazıları için bunu yapmak diğerlerinden daha da zor olabilir, bunlardan biri de benim. Eğer biraz daha zamanımız olsaydı bölgede barışın ne kadar kırılgan olduğu konusundaki ortak görüşlerimizi sizlerle paylaşabilir ve kararlı hareket etmek gerektiğini söyleyebilirdik. Ben şahsen ablukayı delmek için birçok gemi seferi düzenledim zamanında. Ama bu barışa gerçekten katkıda mı bulundu, yoksa daha mı karışık yaptı, her vakada farklı yanıt verebiliriz buna. Ama en azından şunu iyi biliyorum ki, Sayın Davutoğlu da biliyor, en kısa zamanda bir Filistin devletinin kurulması gereklidir" ifadelerini kullandı. Bakan Davutoğlu da Kouchner'in bu sözleri üzerine, "Sayın Kouchner herzaman böyledir, açık sözlüdür, kendisine çok teşekkür ederim" dedi. -DÜNYA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ KATKILAR YAPTI- Davutoğlu, Kouchner'in en saygın entelektüellerden biri, uluslararası saygınlığa sahip bir barış aktivisti olduğunu, çok yakın bir dostlukları bulunduğunu, bu nedenle kendisiyle görüşmenin herzaman büyük bir zevk olduğunu kaydetti. Kouchner'in sadece siyasi sorunlarla ilgili değil insanlığın geleceğini ilgilendiren konularda da görüşlerinden herzaman yararlandıklarını belirten Davutoğlu, "Onun bu görevi sürdürüyor olması hepimiz için büyük bir şans, özellikle dünya barışı için çok önemli katkılar yaptığını biliyoruz" dedi. İkili ilişkiler çerçevesinde terörle mücadele konusunu ele aldıklarını, terörün bütün ülkeler için büyük bir tehlike teşkil ettiği mutabakatı bir kez daha teyit ettiklerini belirten Davutoğlu, terör örgütü PKK'ya karşı da siyasi ve istihbari işbirliğinin artarak devam etmesinde de mutabık kaldıklarını belirterek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Paris'e yaptığı ziyaretteki işbirliği anlayışından memnun olduklarını bildirdi. -TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ KONUSU- Görüşmelerde Türkiye'nin AB üyeliği konusunu da ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, müzakere fasıllarının açılmasında daha aktif desteklerini rica ettiklerini ve vize kolaylaştırılması konusunda da bu konunun müzakere sürecinin başlayabilmesi için AB'de Fransa'nın desteğini istediklerini kaydetti. "Biz bu konuda Balkan ülkelerine uygulanan prosedürün aynen bize de uygulanmasını istiyoruz, ne eksik ne fazla" diyen Davutoğlu, Türkiye ile AB arasında stratejik diyaloğun güçlendirilmesini ele aldıklarını ve son çalışmaları gözden geçirdiklerini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin Türkiye'ye ne zaman geleceğinin sorulması üzerine de Davutoğlu, bugünkü görüşmelerde ziyaretin, Fransa'nın G-20 dönem başkanlığını almasının ardından gelmesinin planlandığı bilgisi verildiğini, dolayısıyla ziyaretin 2-3 üç ay içinde yapılacağını belirtti. Konuk bakan da, ziyaretin yıl sonundan önce planlandığını ancak şimdi önümüzdeki yılın başlarında yapılacağını bildirdi.