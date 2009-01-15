Kötünün kötüsüne hazır olun

Dünya derin bir resesyona doğru yol alıyor. Almanya’nın 4. çeyrekte yüzde 2 küçülmesi, dün gelen kötü haberlerden sadece biriydi. Dünya ekonomisinin 2009 falına bakan IMF ve OECD’nin başkanları önümüzdeki yıl için karanlık bir tablo çizdi



IMF: 2009 yılında küresel daralma derinleşecek



UluslararasI Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel ekonominin görünümünün kötüleştiğini ve gelecek yıl küresel büyümedeki yavaşlamanın derinleşeceğini söyledi. Strauss-Kahn, Macaristan’da Başbakan Ferenc Gyurcsany ve diğer yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, IMF’nin yakında açıklayacağı raporda, küresel büyümeyle ilgili tahminlerde keskin bir düşüş görüleceğini belirtti. “2009 için dünya ekonomisinin görünümü iyi olmayacak” diyen Strauss-Kahn ayrıca geçen yıl Ekim ayında IMF’den 25.1 milyar dolar stand-by kredisi alan Macaristan’ın, “zor bir dünyada mümkün olanın en iyisini yaptığını, Macar Hükümeti’ni yaptıklarından ötürü takdir ettiğini” ifade etti.



OECD: Daha zoru geliyor toparlanma 2011’i bulur



Ekonomİk İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Euro Bölgesi’nde durgunluğun artacağı uyarısında bulundu ve “Daha kötüsü yolda” ifadesini kullandı. Gurria, özellikle euro para birimi kullanan ülkelerde bütçe açığının, ciddi bir sorun olacağı uyarısında bulundu. OECD raporunda, Euro Bölgesi ekonomisinin 2010 yılının ikinci yarısına kadar zayıf kalacağına dikkat çekilerek, ekonomik büyümenin ancak 2010 sonunda başlayabileceği belirtiliyor. Raporda, Avrupa Merkez Bankası’nın hâlâ faiz oranlarını düşürmek için bir alanı bulunduğu da kaydedildi.



Euro Bölgesi yüzde 0.6 küçülecek



2009.......... 2010



Büyüme -0.6 1.2



Enflasyon 1.4 1.3





İngiltere: KOBİ’ler krizden kredi yardımıyla kurtarılacak



İngİltere Hükümeti, krizde sıkışan küçük ve orta boy şirketleri kurtaracak bir plan açıkladı. Hükümet, cirosu 50 milyon sterlin olan şirketlerin 20 milyar sterlinlik kredi borçlarının 10 milyar sterlinlik bölümünü karşılayacak. Hükümet, ayrıca cirosu 25 milyon sterline kadar olan şirketlere 1.3 milyar sterlin tutarında ek kredi garantisi verecek.



Türk-İş kriz mitingi yapıyor



Türk-İş, işten çıkarmalar ve krizin bedelinin çalışanlara ödetilmesi yaklaşımını protesto etmek amacıyla 15 Şubat Pazar günü İstanbul’da miting düzenlemeyi kararlaştırdı. Mitinge ağırlıklı olarak, Türk-İş’e bağlı sendikaların Marmara, Trakya ve Bursa örgütlerinin katılacağı belirtildi. Mitinge tüm emek örgütleri de davet edilecek.



Piyasalarda Nortel depremi



Kuzey Amerika’nın en büyük telefon ekipmanları üreticisi Kanada merkezli Nortel Network, iflasa karşı koruma için başvuruda bulundu. Nortel’in iflas başvurusu haberleri son günlerde diken üstünde olan piyasalarda şok etkisi yarattı. Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 5’e dayanırken Wall Street ilk dakikalarda önceki günün yüzde 3 altına indi. Yurtdışı piyasalardaki düşüşler İMKB’ye de olumsuz yansıdı. İMKB yüzde 4.03 değer kaybederek 25.055 puana indi. Dolar ise 4 kuruş artarak 1.63 TL’ye çıktı. ABD’de Aralık ayı perakende satışların yüzde 2.7 ile beklentilerin üzerinde gerilemesi ve dev bankalara yönelik olumsuz beklentiler piyasalardaki moralleri iyice bozdu. İyi banka-kötü banka diye bölünmesi gündeme gelen Citigroup’un hisselerinde kayıp ilk dakikalarda yüzde 14’e ulaştı. Nortel, Alcatel-Lucent ve Huawei Technologies ile rekabet içine girmiş ve Kasım’da 3.4 milyar dolar çeyrek dönem zararı açıklamasının ardından iş gücünün yüzde 5’ini oluşturan 1.300 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.



OSD’den 2009 için felaket senaryosu



Otomotİv Sanayi Derneği (OSD) Genel Sekreteri Ercan Tezer, bu yıl otomotiv sektöründe toplam üretim ve ihracatında 2008 yılına göre yüzde 15-20 düşüş, toplam pazarda ise yüzde 15 daralma tahmin edildiğini söyledi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre binek ve hafif ticari araç pazarı 2008 sonunda yaklaşık yüzde 17 daralarak 494.023 adet oldu. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Dergisi’ne verdiği röportajda Tezer, “2009 yılında da üretim ve ihracatımızın yüzde 15-20 gerileyeceği beklenmektedir. Toplam pazarda ise üretim ve ihracata benzer şekilde yüzde 15’lik daralma olacağı tahmin ediliyor” dedi.



Pfizer: Yeni ilaç geliştiren 800 kişinin işine son



DÜnyanIn en büyük ilaç şirketi Pfizer, araştırma alanlarını daraltarak bu alanlarda çalışan 800 kişiyi işten çıkaracak. New York merkezli şirket, yeniden odaklanma planı çerçevesinde bu yıl küresel araştırma işgücünü oluşturan 10 bin kişiyi yüzde 5 ile yüzde 8 arasında azaltmayı planlıyor.



Chrysler: Renault ile satış için görüşmüyoruz



Chrysler, markalarını ya da fabrikalarını satma planı bulunmadığını bildirdi. Açıklama, Chrysler’ın Magna International’a Belvidere’deki fabrikasını ve Renault-Nissan ortaklığına da “Jeep” markasını satmak için görüştüğü haberleri üzerine yapıldı.



Bu yıl İngiltere’de 34 bin finansçı işini kaybedebilir



İngİltere’nİn 4. büyük bankası Barclays PLC, kriz nedeniyle 2 bin 170 kişiyi işten çıkaracak. İşten çıkarmalar, bankanın toplam işgücünün yüzde 7’sini temsil ediyor. Geçen yıl İngiltere’de finans sektöründe işini kaybedenlerin sayısı 28 bin kişiye ulaştı. Bu yıl da 34 bin kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.



Fitch: Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 0.5 daralacak



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, zamanında yapılacak bir IMF anlaşmasının, mevcut belirsiz küresel ortamda, Türkiye’nin iç ve dış finansman risklerini azaltacağını bildirdi. Türkiye’nin, uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu değiştirmeyerek BB (-) olarak aynen teyit eden Fitch, uzun dönemli TL cinsinden kredi notunu da BB olarak teyit etti.



Analizde, 53 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli iç borç ile 50 milyar dolarlık finansman ihtiyacının gereğine de dikkati çekildi. Fitch, zamanında yapılacak bir IMF anlaşmasının, dış finansman ihtiyacının bir kısmını da karşılama imkanı vereceğini bildirdi. Fitch tarafından yapılan analizde, Türkiye’nin, güçlü bankacılık sisteminin de yardımıyla, şimdiye kadar küresel kredi krizinden nispeten az etkilendiği belirtilirken, bundan sonraki süreçte ise ekonominin daralacağı kaydedildi.



Türkiye ekonomisinin, geçen yılki büyümesini yüzde 1.8 olarak öngören Fitch, bu yıl ise ekonominin yüzde 0.5 oranında daralacağı tahmininde bulundu. Fitch tarafından yapılan analizde, dış finansman görünümünün, Türkiye’nin önde gelen riski olduğu vurgulandı.



Cari açık 23 milyar dolar olur



TÜrkİye’nİn, 2008 yılı cari açığını 43 milyar dolar olarak tahmin eden Fitch, bu yılki cari açığın ise petrol fiyatlarının da yardımıyla 23 milyar dolara gerileyeceği öngörüsünde bulundu.



