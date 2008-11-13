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Spor

Kötünün iyisi Nancy

Euroleague'de B Grubunun iki maç kazanamayan takımını karşı karşıya getiren karşılaşmada gülen, ev sahibi SLUC Nancy oldu.

13 Kasım 2008 02:00



Euroleague'de B Grubunun iki maç kazanamayan takımını karşı karşıya getiren karşılaşmada gülen, ev sahibi SLUC Nancy oldu.

Nancy sahasında Zalgiris Kaunas'ı 69-64 yenerek 2008/09 Euroleague sezonunun ilk galibiyetine imza attı.

Ekonomik krizdeki Litvanya temsilcisi Kaunas, Nancy yenilgisi ile Avrupa'da başarı hayallerini zora soktu.

Nancy: Lamayne Wilson 17 sayı-3 ribaund, Ricardo Greer 16 sayı-7 ribaund, Jeff Greer 11 sayı-3 ribaund, Victor Samnick 8 sayı, John Cox 6 sayı, Rod Benson 4 sayı, Zaki Aboubakar 1 sayı.

Zalgiris Kaunas: Dainius Salenga 15 sayı-6 asist-4 ribaund-4 top çalma, Paulius Jankunas 13 sayı-5 ribaund, Jonas Maciulis 13 sayı-3 asist, Loren Woods 9 sayı, Mantas Kalnietis 6 sayı, Tadas Klimavicius 4 sayı, Ratko Varda 2 sayı, Zygimantas Janavicius 2 sayı.

1. periyot: 22-17
2. periyot: 16-17
3. periyot: 20-8
4. periyot: 11-22

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