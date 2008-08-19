Kötü tezahurata af yok

Disiplin talimatının "Çirkin ve kötü tezahurat" başlıklı 41. maddesine göre seyircisiz oynama cezasının sınırı ikiden dört maça çıkarıldı.



Geçen sezonun en çok tartışılan kötü ve çirkin tezahürat konusundaki yaptırımları düzenleyen yeni Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Talimatı, seyircisiz oynama cezasına verilen para cezalarını ağırlaştırdı. eski talimatta eylemin ikinci tekrarında seyircisiz oynama cezası verilirken yenisinde dördüncü tekrar esas alındı.



Para cezaları ise ilkinde 40 bin, ikincisinde 80 bin, üçüncüsünde 160 bin, dördüncüsünde 320 bin lira olarak belirlendi. Eski talimatta fiilin altıncı tekrarında üç puan silinmesini öngören hüküm kaldırıldı. Bunun yerine küfürün yedinci tekrarına iki maç seyircisiz oynama hükmü kondu.



Talimatın "Hakaret" başlıklı 31. maddesine göre Maç esnasında rakip takım futbolcusuna tüküren oyuncuya üç maç, hakem ve diğer müsabaka görevlilerine aynı eylemi gerçekleştiren oyuncuya en az sekiz müsabakadan men cezası verilmesi öngörüldü.



Maç yayınlarının kısıtlanması veya engellemesine yol açan kulüplere de ağır yaptırımlar geldi. Süper Lig'de İlk ihlalde 500 bin ytl para cezası ve iki maç saha kapatma, tekrarında ise 500 bin ytl ile üç puan silme cezası verilecek. Maç sonucunu etkilemeye yönelik girişimleri düzenleyen 44. madde ise geçmiş yıllarda tartışmalara yol açan teşvik primi ile ilgili cezalar getirdi. Futbolcu veya kulübe teşvik primi veren kişiler 3 yıla kadar men cezası, kulüpler ise küme düşme cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Olaya karışan kişi hakem ise ömür boyu men cezası alacak.