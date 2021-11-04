“Kötü niyet içermeyen bir hata“: Pentagon, ABD hava saldırısının Kabil'de 10 sivili öldürmesinde yasa ihlali yaşanmadığını belirtti

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) baş müfettişi, Kabil'de Ağustos ayında ABD SİHA'sının 10 sivili öldürmesinin 'trajik bir hata' olduğunu ancak hiçbir yasayı ihlal etmediğini ifade etti.

ABD, 29 Ağustos'ta yaptığı operasyonda bir IŞİD üyesini hedef aldığını düşünerek 3 sivil ve 7 çocuğu öldürmüştü. IŞİD üyesi olduğu düşünülen kişinin aslında ABD bağlantılı bir yardım kuruluşuna çalıştığı ortaya çıkmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri Baş Müfettişi Korgeneral Sami Said, konuyla ilgili raporunda, ''İncelemede, savaş yasası dahil hiçbir yasanın ihlal edilmediği sonucuna ulaşıldı. Doğrulama yanlılığı ve iletişimsizlik hamle hatalarıyla birleşince ortaya üzücü sivil can kayıpları çıktı'' ifadelerine yer verdi.

Said, Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda, olayı ''kötü niyet içermeyen bir hata'' diye nitelendirdi.

Korgeneral, operasyonda görev alanların gerçekten ''saldırı tehdidi olduğuna inandığını'' belirtti.