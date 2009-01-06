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Dünya

Kötü muameleye tazminat

Giydiği tişört nedeniyle kötü muameleye uğrayan uçak yolcusu, 240 bin dolar tazminat kazandı.

06 Ocak 2009 02:00

Amerikan Ulaştırma Güvenlik Kurumu'nun iki görevlisi ve JetBlue havayolları şirketi, 2006 yılında "kışkırtıcı" tişört giydiği gerekçesiyle kötü muamele ettikleri yolcuya 240 bin dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.

Yurttaş Özgürlükleri Derneği (ACLU) tarafından yapılan açıklamaya göre, milliyeti belirtilmeyen Raed Jarrar 2006 ağustosunda JFK Kennedy havalimanında sorguya çekildi ve üzerinde "Arapça ve İngilizce "Susmayacağız" yazan tişörtünü gizlemesi istendi.

Yolcu, sonra uçağın en arka koltuğuna oturtuldu. Emniyet görevlileri, kendilerini savunurken, Arapça ibarenin bazı yolcuları rahatsız edebileceği fikrini öne sürdü.

Onlara göre, böyle tişört giyilmesi, üzerinde "Ben soyguncuyum" yazılı tişörtle bankaya girmek kadar kışkırtıcıydı.

Raed, kendisine yapılan muamelenin ırk ayrımcılığı olduğunu belirterek, tazminat talebinde bulunmuştu.

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