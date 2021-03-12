Kötü koku ortaya çıkardı; trans birey Miraş Güneş, öldürülerek battaniyeye sarılmış halde evinde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir süredir kendisine ulaşılamadığı için yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu 'Miraş Güneş' adını kullanan trans bireyin, kendisine ait boş dairede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulunulan Miraş Güneş’e ait 5’inci kattaki kiralık daireden kötü kokular yayılması üzerine apartman sakinleri yakınlarına haber verdi. Kendisinin de bir alt katta oturduğu öğrenilen Yüksel’a ait kiralık daireye giren yakınları, trans bireyin çekyatın içinde battaniyeye sarılı vaziyette cesediyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yüksel’in başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olay yerinde sinir krizi geçiren yakınları, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. İlk belirlemelere göre, Yüksel’in sert cisimle başına vurulduğu ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi.