Kötü gün dostu Çin oldu

T24 - Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin küresel mali krizin ardından bütçe açıkları nedeniyle AB'ye zor zamanlar yaşatan İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ı kanatları altına almaya hazırlanıyor.

Pekin hükümeti İspanya, Portekiz ve Yunanistan'a, devlet tahvillerini satın alarak destek olacak. Çin bu hareketiyle AB'nin politik desteğini kazanmayı hedefliyor. Çin'in AB'nin maddi sıkıntıdaki ülkelerine destek olmayı hedeflediği haberi piyasalarda rahatlamaya sebep oldu. 2012 yılında başbakan olması beklenen Çin Başbakan vekili Li Kekiyang bu bağlamda temaslarda bulunmak için İspanya'ya gitti. Li Keqiang yarın (06.01.2010) Almanya'yı, ardından da İngiltere'yi ziyaret edecek.

Çin'in bu yılki ilk yüksek düzey resmi ziyaretini Çin Başbakan Yardımcısı Li Kekiyang gerçekleştiriyor. Yüksek lisansını hukuk alanında tamamlayan 55 yaşındaki iktisatçı Li'nin yakında başbakan olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa temaslarına İspanya'yla başlayan Li, bir haftalık ziyareti boyunca Almanya ve İngiltere'de de hükümet temsilcileriyle bir araya gelecek.



"Krizde AB bize destek oldu"

İlk uluslararası sınavını 2009'daki Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda veren Li, Avrupa'nın Çin için önemini "Avrupa Tek Pazarı Çin'in kalkınması için çok önemli bir role sahip. Küresel mali krizde dünya ticareti daraldığında AB bize destek oldu. Aynı zamanda Çin'in ekonomik kalkınmasının da temelini oluşturuyor. Çin AB'den şimdiye kadar 1 trilyon dolarlık mal satın aldı. Dünyanın ikinci en büyük ithalatçı ülkesi ve en büyük yeni piyasa ekonomisi konumuna geldi" sözleriyle ifade etmişti.

Li, Avrupa gezisi öncesinde Çin'in daha fazla İspanyol devlet tahvili alacağını açıklamıştı. Başbakan yardımcısı İspanyol El Pais gazetesinde çıkan yazısında ziyaretinin Madrid'deki ekonomik iyileşmeyi destekleyeceğini belirtmişti. Çin'in İspanya için büyük bir fırsat kapısı olduğuna değinen Li, Çin halkının çok küçük bir kesiminin bile İspanya’ya tatile gitmesi halinde buradaki otellerde yer kalmayacağını; gelecekte sigorta, bankacılık, ulaştırma ve iletişim alanlarında Çin'in İspanyol firmaların en önemli müşterisi haline geleceğini vurguladı. Li Kekiyang Çin Halk Cumhuriyeti'nin sadece İspanya değil tüm Avrupa'yla ilgili uzun vadeli yatırım planları bulunduğuna dikkat çekti.



"Daha ziyade siyasi anlam taşıyor"

Ancak Pekin Halk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Şi Yinhong Çin'in bu adımının daha çok siyasi bir anlam taşıdığını ifade ediyor. “Şu anda İspanyol devlet tahvillerini satın almanın ekonomik anlamda bir faydası yok, zira İspanyol piyasası kötü durumda” diyen Şi, Çin hükümetinin ekonomik kazançtan ziyade AB'nin siyasi desteğini ve Avrupa Birliği genelinde siyasi ayrıcalık sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Diğer yandan Çin'in Avrupa'ya bu kadar fazla yatırım yapması Çin halkının yoğun eleştirilerine neden oluyor. Şanghay Dış İlişkiler Enstitüsü'nden Zhang Haibing "Hiçbir ülke kendi kaderinin başkalarının elinde olmasından hoşlanmaz. Haliyle Çin hükümeti euro tahvili satın aldığında, Çin kamuoyu bundan kendilerinin ne yarar sağlayacağını soruyor. Neden Çin'in az gelişmiş bölgelerine değil de Avrupa'ya yatırım yapıldığı, merak ediliyor" dedi.

Çin'in Reform ve Planlama Komisyonu'ndan Su Şianping, Avrupa’nın desteğini arayan Çin'in beklentilerini şöyle özetledi: AB'nin ileri teknoloji ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılması ve Çin'in piyasa ekonomisindeki yerinin kabul edilmesi. Buna karşılık Çin Halk Cumhuriyeti de AB'ye iklimin korunmasında daha hassas davranmayı ve taklit ürünlerle daha kararlı mücadele etmeyi vaat ediyor.