Kötü gidiş sürüyor; Beşiktaş'tan 17 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk etti. Ligde bundan önceki üç maçını kaybeden Beşiktaş, Giresunspor karşısına galibiyet parolasıyla çıktı ancak 4-0'lık ağır bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş birçok olumsuz istatistiğe imza attı.

Beşiktaş bu sezon ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez dört maç üst üste kaybetti. Beşiktaş en son 17 yıl önce ligin son 4 haftasında üst üste kaybetmişti.

Beşiktaş ayrıca yaklaşık 10 yıl sonra sahasında ilk kez 4 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bundan önce en son 2010-11 sezonunda Fenerbahçe'ye evinde 4-2 yenilmişti.

Giresunspor ise lig tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. Ayrıca Karadeniz ekibi bu sezon ilk kez ligde bir maçta ikiden fazla gol atma başarısı gösterdi.

Opta verilerine göre Beşiktaş, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ilk 14 haftalar itibarıyla daha az puan topladığı bir sezon yaşamadı. Beşiktaş 14 hafta sonunda 20 puan toplayabildi.

Beşiktaş ayrıca bu sezon çıktığı son 6 resmi maçı da kaybetti. Bu süreçte ligde Hatayspor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Giresunspor'a yenilen siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting ve Ajax'a kaybetti.