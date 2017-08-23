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Dünya

"Kötü bir işte çalışmak sağlığa işsizlikten daha fazla zarar veriyor"

İngiltere'de bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, kötü bir işte çalışmanın insan sağlığına işsizlikten daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu

23 Ağustos 2017 17:14

İngiltere'de bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, kötü bir işte çalışmanın insan sağlığına işsizlikten daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu.

İngiliz Financial Times gazetesinin yazarlarından Sarah O'Connor bu araştırmanın, siyasetçilerin "Kötü bir iş, işsizlikten iyidir" sözünü temel alan işsizlik politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini işaret ettiğini yazdı.

Bu ay International Journal of Epidemiology'de (Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi) yayımlanan araştırmada 2009-10 yıllarındaki ekonomik kriz nedeniyle işini kaybeden bin kişi incelendi.

O tarihten itibaren takip edilen 35-75 yaş arası 1000 kişi düzenli olarak kan tahlili, muayene ve anket gibi yöntemlerle incelendi.

Kronik stres belirtisi

Araştırmanın sonucunda şartları kötü işlerde çalışan kişilerin en fazla kronik stres belirtisi gösteren grup olduğu ortaya çıktı.

Maaşı ve imkanları düşük, güvencesizliği yüksek bu işlerde çalışanların sağlıkları, iş bulamayan kişilerinkinden daha kötüydü. Sağlık durumu en iyi olanlarsa iyi birer iş bulanlardı.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, İngiltere'deki işçilerin yüzde 15'inin vardiyası her an değişebilen işlerde çalıştığını söylüyor.

Sarah O'Connor'a göre çalışma saatleri ve maaşı değişken işlerde çalışmak insanlara, gelecekleri belirsiz olduğu için sözleşmeli telefon alamamak gibi nedenlerle maddi açıdan da zarar verebiliyor.

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