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Dünya

Kotoko, Afirka Şampiyonlar Ligi'nden 'futbolcular fazla porno izlediği' için elenmiş

Ganalı futbol yetkilisi Kofi Manu, Kotoko takımının CAF Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine ilişkin ilginç bir açıklama yaptı

12 Nisan 2015 18:58

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen CAF Şampiyonlar Ligi'ne geçtiğimiz hafta veda eden Gana temsilcisi Kotoko hakkında oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Başarısızlık hakkında açıklamalarda bulunan Ganalı futbol yetkilisi Kofi Manu, Kotoko takımında forma giyen futbolcuların çok fazla porno izlemesinden dolayı turnuvaya veda edildiğini ileri sürdü.

Sikka FM'e konuşan Manu, "Oyuncular geceleri uyumuyor. Yatakta oldukları uyudukları anlamına gelmez. Bütün geceyi internette gezinerek ve porno izleyerek geçiriyorlar" dedi.

Bir hayli sinirli olduğu gözlenen Ganalı futbol yetkilisi, Kotoko oyuncularının doktorlar tarafından kontrol edilmesi durumunda yeterince uyumadıklarının kanıtlanacağını söyledi.

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