-KOTİL: THY 5 YILDIZA İLERLİYOR SAKARYA (A.A) - 28.10.2010 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, dünyada 6 havayolu şirketinin 5 yıldıza sahip olduğunu, bunlardan Avrupa'da hiç bulunmadığını ve THY'nin 5 yıldıza hayli yaklaştıklarını söyledi. Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenen Girişimci Hayatlar programına katılan Kotil, 2011 yılını operasyon ve kalite yılı ilan ettiklerini açıkladı. Kotil, dünyada 6 havayolu şirketinin 5 yıldıza sahip olduğunu hatırlatarak ''Avrupa'da hiç yok bunlardan, 4 yıldan beri biz bunun için çalışıyoruz. Önce 3 yıldızdan 4 yıldıza çıktık. Aslında şuan dört buçuğuz. Beşe bayağı yaklaştık. Aldığımız sinyaller çalışmalar onu gösteriyor. Bu kalite demektir'' diye konuştu. THY'nin 2011 yılının sonunda Avrupa'nın ilk 5 yıldızlı hava yolu şirketi olarak servise devam edeceğini vurgulayan Kotil, ''2011 sonu itibariyle Türk Hava Yolları'nın uzak mesafeye uçmada diğer rakipleri ile hiç bir farkı kalmamış olacak. Orada biraz daha gerideydik. Kısa mesafede öndeydik. Şimdi hem uzunda hem kısada ikisini öne almış oluyoruz'' dedi. Kotil, gazetecilerin tasfiye kararı alınan Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili bir girişimlerinin olup olmadığı yönündeki sorusunu, ''Kıbrıs Türk Hava Yolları ile ilgili genel bir çalışma var ama bir karar yok şuanda. Onlar yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Biz nasıl destek olabiliriz ona bakıyoruz'' şeklinde yanıtladı. Türkiye'nin izlediği dış politikanın THY'yi olumlu yönde etkilediğini ifade eden Kotil, vizenin kalktığı ülkelere yapılan sefer sayılarında artış olduğunu kaydetti. Geçmişte Suriye'ye haftada 4 sefer yapıldığını hatırlatan Kotil, vizelerin kalkmasının ardından Şam'a günde 3 sefer düzenlemeye başladıklarını dile getirdi. Kotil, İstanbul'un kendileri açısından çok avantajlı bir yer olduğunu belirterek, ''İstanbul havacılık merkezi olacak. Dubai şuanda 120 milyon yolcu kapasiteli bir havaalanı inşa ediyor. Avrupa'nın en büyük havaalanı 70 milyon. İstanbul'a da 60 milyon kapasiteli havaalanı yapılacak. Şuanda İstanbul'un 30 milyon kapasitesi var'' dedi.