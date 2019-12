-Kotil: ''THY 2012 için iddialı'' İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, 2011'de olabilecek bir şok varsa, o şoku aldıklarını ve iki çeyrekteki zararın da bundan kaynaklandığını ifade ederek, ''Şimdi 3. çeyreği açıklayacağız ama biz her zaman operasyonel kar hedefliyoruz. Biz bu krizlerde öyle görünüyor ki bayağı hazırlandık. Bu şoku aldık. Bunun ceremesi bitti. 2012'ye hazırız. 2012 için iddialı bir bütçe bekliyoruz'' dedi. Kotil, THY olarak büyük uçaklarda koltuk sayısını 5 binden 10 bine çıkardıklarını, uzun uçuşların sayısının arttığını, arzdaki artışa rağmen yolcu talebi açısından birinci ve ikinci çeyrekte biraz yavaş kaldıklarını ve bunun da rakamlara yansıdığını söyledi. Üçüncü çeyrek sonuçlarını yakında açıklayacaklarını, yolcu akışının daha stabilize olmaya başladığını dile getiren Kotil, küçük uçakların koltuk sayısının da 20 bin olduğunu ve toplam 30 bin koltukla günde 100 bin yolcu taşıdıklarını kaydetti. Kotil, ''Uzun uçuşları oturttuk. Kısa uçuşlar için de ekstra uçaklar geliyor. 90 uçak siparişi vermiştik. Büyük uçakların gelişi bitti'' diye konuştu. Operasyonel karı çok önemsediklerini, bunun şirketin sağlığını gösterdiğini ifade eden Kotil, ''Net kar önemli. Ama yönetim olarak biz kasaya nakit akıtabiliyor muyuz ona bakıyoruz. Şu an nakit akıyor gözüküyor'' dedi. Kotil, 2008'de akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklanan kriz yaşadıklarını, 2009'un her boyutuyla kriz yaşanan bir yıl olduğunu hatırlatarak, 2008 ve 2009'da operasyon karında dünya 6. net karda ise 4. olduklarını söyledi. Kriz olduğu zaman hava yollarının kendi yapısına, coğrafyasına, kar etme durumuna bağlı olarak ya kapasite kestiğini veya artırdığını ifade eden Kotil, şunları kaydetti: ''Biz bugüne kadar kriz dönemlerinde hep kapasite artıran tarafta olduk. Bunun sebebi daha önceki yıllarda hazır olmaktan geliyor. 2011'de biz uzun uçuşlarımızı artırdık. 2011'de olabilecek bir şok varsa şu anda o şoku aldık üzerimize. iki çeyrekteki zarar durumumuz bu idi. Şimdi 3. çeyreği açıklayacağız ama biz her zaman operasyonel kar hedefliyoruz. İnşallah tutar. 2012'de eğer gerçek boyutta büyük bir kriz gelecekse, hiçbir zaman alkışlamayız. Biz bu krizlerde öyle görünüyor ki bayağı hazırlandık. Büyük uçakların koltuk sayısını iki katına çıkararak nakit üretmeye devam ediyorsak, demek ki bu şoku aldık anlamına geliyor. Bunun ceremesi bitti. 2012'ye hazırız anlamına geliyor. 2012'ye hazır olmak demek yakın coğrafyaya daha çok sefer yapmak, daha çok noktaya uçmak anlamına geliyor. Şimdi onun çalışmasını yapıyoruz. 2012 için iddialı bir bütçe bekliyoruz.'' -7,2 milyar dolar ciro- THY Genel Müdürü Temel Kotil, körfez ve Ortadoğu bölgesinin kendileri için çok önemli olduğunu, buraya Avrupa'daki ve körfezdeki hava yollarının hizmet verdiğini söyledi. Lufthansa, Air France, British Airways, Emirates, Katar, Mısır hava yolları ve THY'nin bu bölgeye hitap ettiğini, Türkiye'nin 3 saatlik uçuşla bu bölgenin tam ortasında yer aldığını belirten Kotil, ''Ortadoğu-Avrupa ekseninde 14 milyar dolarlık seyahat gerçekleşiyor. Bu iyi para. Biz 7,2 milyar dolar bu yıl ciro yapacağız. Yani 2003'deki 1,3'den 7,2'ye geldik. Ciromuz yaklaşık 5 kat arttı. 14 milyar dolar sadece bu eksende meydana geliyor. Biz o paranın peşindeyiz. Biz Ortadoğu'ya fokus edeceğiz. Orta Asya'ya fokus ediyoruz. Orada ne kadar uçuş hakkı verirlerse sonuna kadar kullanıyoruz. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan'da ne varsa sonuna kadar kullanıyoruz'' dedi. Kotil, Afrika'da 17 noktada olduklarını ancak daha çok noktanın geldiğini ve Afrika için 10 uçağın teslimatlarının başlayacağını kaydetti. THY'nin Türkiye üzerinden dünyayı birbirine bağladığını ifade eden Kotil, şunları söyledi: ''Türkiye altın madeni üzerinde oturuyor. Bir analiz yaptık. 10-15 yıllık bir dönem sürecek. Yeterince altyapı oluşturulursa, havaalanı, uçak ve personel sayısı... Ülke olarak bunları yapacak gücümüz var. 40 milyar dolarlık ciro söz konusu. Bu kadar insan Türkiye üzerinden başka hava yolları ile uçuyorlar. Biz diyoruz ki, 'siz onlarla gitmeyin bizimle gelin. İstanbul'dan sizi aktarma yapalım. Paraları da buraya bırakın. 40 milyar iyi para. Bu 40 milyarın da yüzde 44'ü Türkiye'de kalıyor. 7,2 milyar dolarlık bugünkü ciromuzun yüzde 44'ü Türkiye'ye net kalıyor. Katma değerimiz çok yüksek. Akaryakıt, finansman, sigorta dışarı gidiyor. 15 sene sonra 40 milyar dolar olduğu zaman bunun da yüzde 44'ü Türkiye'de kalacak. Yaklaşık 20 milyar dolar. İyi para.''