-KOTİL: KARLILIKTA DÜNYA 6'INCISIYIZ ANTALYA (A.A) - 24.07.2010 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, kriz yılında yüzde 21 kapasite artırdıklarını belirterek, "THY'nin geçen yılki faaliyet karı 538 milyon dolar oldu. Karlılıkta dünya 6'ıncısıyız'' dedi. Antalya'nın Kemer ilçesinde Güney Antalya Turizm Altyapı Birliği'nin (GATAB) düzenlediği ''Turizmde Ulaşım ve Markalaşma'' konulu konferansta konuşan Temel Kotil, THY'nin özelleştikten sonra karını ve cirosunu artırdığını söyledi. THY'nin krize rağmen geçen yıl 6 milyar dolar ciro ve yüzde 10 büyüme ile dikkati çektiğini belirten Kotil, noktadan noktaya uçuşlarda Türkiye'ye olan bütün tarifeli seferlerin yüzde 67'sinin THY ile yapıldığını söyledi. Dünyada toplam transit yolcunun yüzde 66'sının Avrupa ve Asya koridorunu kullandığına işaret eden Kotil, ''Avrupa-Asya koridorunu kullanan yüzde 66'lık transit yolcu pazarının peşindeyiz. THY uçuş bakımından dünyanın en büyük 8'inci havayolu'' dedi. Türkiye'de bu yıl iç hatlarda 15 milyon yolcu taşıyacaklarını bildiren Kotil, diğer havayolu şirketlerinin varlığından da mutlu olduklarını kaydetti. Rekabetin sağlıklı olduğunu ifade eden Kotil, ''5 milyon yolcu taşıyorduk, şimdi 15 milyon. Bizim toplam gelirimizin yüzde 62'si yurt dışındaki seyahatlerden oluşuyor. Onlar içerde aktif olduğu için biz dışarıda aktifiz. Ama iç piyasanın yüzde 60'ı bizde'' diye konuştu. THY'nin 90 uçak siparişi verdiğini belirten Kotil, kaliteli iş, katılımcılık, koşullara hızlı ayak uydurmak, kabiliyetlerinin farkında olmak ve kesintisiz çalışmanın başarıyı getirdiğini söyledi. Özelleştirmenin bu başarıda büyük etkisi olduğunu dile getiren Kotil, ''Daha önce kamuyduk. Ben de eski bir bürokratım, şimdi CEO diyorlar. Kamuya bir düşmanlığım yok ama bürokrasiye var. 2006'da özel şirket olduk ondan sonra koşullara daha hızlı ayak uyduruyoruz'' dedi. Genel Müdür olduktan sonra THY'deki çalışan sayısının 12 binden 16 bine yükseldiğini ifade eden Kotil, buna karşın yolcu sayısının 3, sefer sayısının 2 kat arttığını vurguladı. THY'nin Avrupa'da pazar payını yüzde 4'ten yüzde 8.4'e çıkardığına işaret eden Kotil, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın geçen yıl yolcu sayısındaki yüzde 5.2 büyüme oranının THY'nin yüzde 10.1'lik büyümesinden kaynaklandığını söyledi.